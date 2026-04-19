Марта Костюк – Вероника Подрез, 19 апреля: прогноз на финал турнира в Руане

Историческая украинская дуэль
Александр Бокулёв
Грунтовые соревнования WTA-250 в Руане станут первыми в истории тура, когда титул разыграют две украинки. Кто окажется сильнее в противостоянии Марты Костюк и Вероники Подрез?

Дата / Время: 19.04.2026, не ранее 16:30 по московскому времени

Арена: Kindarena, Центральный корт (Руан, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

Марта Костюк (23 года, 28-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Диан Парри (Франция) – 6:1, 6:4
  • 2-й круг: Кэти Макнелли (США) – 2:6, 6:2, 6:1
  • 1/4 финала: Энн Ли (США, 5) – 6:0, 6:7 (4:7), 6:3
  • 1/2 финала: Татьяна Мария (Германия) – 6:3, 6:0

Вероника Подрез (19 лет, 209-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Слоан Стивенс (США) – 6:2, 6:1
  • 2-й круг: Элизабетта Коччаретто (Италия, 7) – 7:6 (7:5), 4:6, 6:4
  • 1/4 финала: Кэти Бултер (Великобритания) – 6:4, 6:1
  • 1/2 финала: Сорана Кырстя (Румыния, 2) – отказ

Марта Костюк

Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде – в Остине-2023 на харде. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до финала в Брисбене, на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2026 г. одержала 10 побед при четырех поражениях. В Руане выступает впервые.

Вероника Подрез

Никогда не поднималась выше 209-го места в мировом рейтинге и не доходила до финалов на уровне WTA. В нынешнем сезоне выступала только на турнирах низших категорий. Выиграла хардовые соревнования WTT W35 в Гааге.

Личные встречи

Спортсменки ранее не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

Букмекеры считают явной фавориткой Костюк. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,14 на её победу и 5,70 на успех Подрез.

Ставки на тоталы

Букмекеры не ждут, что матч продлится более двух десятков геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,83 на ТБ (18,5) и 1,97 на ТМ (18,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа КостюкПобеда ПодрезТБ (18,5)ТМ (18,5)
WINLINE1,145,701,831,97

Прогноз и ставка

Турнир в Руане – абсолютно прорывной для Подрез. Она пробилась в основную сетку через квалификацию и обеспечила себе дебют в топ-150 мирового рейтинга. Юная украинка отыграет минимум 60 позиций и обновит личный рекорд.

Не обошлось и без подарка судьбы. Кырстя снялась с полуфинала из-за травмы ноги, а потому встреча двух сеяных в решающем матче сорвалась. Конечно, это на руку Костюк, которая на несколько порядков опытнее своей соотечественницы. Вторая ракетка Украины – теннисистка, которая умеет играть на кураже и конвертировать эмоции в результат. В шаге от титула это особенно актуально.

Резюмируя, считаем, что исторический финал останется за Костюк. Для Подрез будет успехом даже выигранный сет, но рискнем предположить, что более опытная украинка уложится в две партии и 21 гейм.

