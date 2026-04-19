Марта Костюк – Вероника Подрез, 19 апреля: прогноз на финал турнира в Руане

Грунтовые соревнования WTA-250 в Руане станут первыми в истории тура, когда титул разыграют две украинки. Кто окажется сильнее в противостоянии Марты Костюк и Вероники Подрез?
Дата / Время: 19.04.2026, не ранее 16:30 по московскому времени
Арена: Kindarena, Центральный корт (Руан, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Марта Костюк (23 года, 28-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Вероника Подрез (19 лет, 209-я ракетка мира)
Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде – в Остине-2023 на харде. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до финала в Брисбене, на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2026 г. одержала 10 побед при четырех поражениях. В Руане выступает впервые.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Никогда не поднималась выше 209-го места в мировом рейтинге и не доходила до финалов на уровне WTA. В нынешнем сезоне выступала только на турнирах низших категорий. Выиграла хардовые соревнования WTT W35 в Гааге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсменки ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают явной фавориткой Костюк. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,14 на её победу и 5,70 на успех Подрез.
Букмекеры не ждут, что матч продлится более двух десятков геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,83 на ТБ (18,5) и 1,97 на ТМ (18,5).
Турнир в Руане – абсолютно прорывной для Подрез. Она пробилась в основную сетку через квалификацию и обеспечила себе дебют в топ-150 мирового рейтинга. Юная украинка отыграет минимум 60 позиций и обновит личный рекорд.
Не обошлось и без подарка судьбы. Кырстя снялась с полуфинала из-за травмы ноги, а потому встреча двух сеяных в решающем матче сорвалась. Конечно, это на руку Костюк, которая на несколько порядков опытнее своей соотечественницы. Вторая ракетка Украины – теннисистка, которая умеет играть на кураже и конвертировать эмоции в результат. В шаге от титула это особенно актуально.
Резюмируя, считаем, что исторический финал останется за Костюк. Для Подрез будет успехом даже выигранный сет, но рискнем предположить, что более опытная украинка уложится в две партии и 21 гейм.