Марта Костюк – Вероника Подрез, 19 апреля: прогноз на финал турнира в Руане

Турнир в Руане – абсолютно прорывной для Подрез. Она пробилась в основную сетку через квалификацию и обеспечила себе дебют в топ-150 мирового рейтинга. Юная украинка отыграет минимум 60 позиций и обновит личный рекорд.

Не обошлось и без подарка судьбы. Кырстя снялась с полуфинала из-за травмы ноги, а потому встреча двух сеяных в решающем матче сорвалась. Конечно, это на руку Костюк, которая на несколько порядков опытнее своей соотечественницы. Вторая ракетка Украины – теннисистка, которая умеет играть на кураже и конвертировать эмоции в результат. В шаге от титула это особенно актуально.

Резюмируя, считаем, что исторический финал останется за Костюк. Для Подрез будет успехом даже выигранный сет, но рискнем предположить, что более опытная украинка уложится в две партии и 21 гейм.