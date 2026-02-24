Ведомости
Даниил Медведев – Стэн Вавринка, 25 февраля: прогноз на матч турнира в Дубае

Две звезды разных поколений
Александр Бокулёв
Источник: ATP
Источник: ATP

Во втором круге хардового турнира ATP-500 в Дубае Даниил Медведев встретится со Стэном Вавринкой, который получил wild card. Сумеет ли первая ракетка России обыграть легендарного швейцарца?

Дата / Время: 25.02.2026, 13:00 по московскому времени

Арена: Aviation Club Tennis Centre, Центральный корт (Дубай, ОАЭ)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom

Турнирная сетка

Даниил Медведев (30 лет, 11-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: Цзюньчэн Шан (Китай) – 6:1, 6:3

Стэн Вавринка (40 лет, 99-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Беньямин Хассан (Ливан) – 7:5, 6:3

Победитель этого матча в четвертьфинале встретится с сильнейшим из пары Дженсон Бруксби (США) – Карен Хачанов (Россия, 7)

Даниил Медведев

Бывшая первая ракетка мира. Победитель 21 турнира ATP, в том числе 19 хардовых. Также выиграл один мэйджор – US Open 2021 г. В нынешнем сезоне на харде взял титул в Брисбене, а на Australian Open дошел до четвертого круга. Всего в 2026 г. одержал 10 побед при трех поражениях. Турнир в Дубае выигрывал в 2023 г., а в прошлом сезоне вылетел в четвертьфинале.

Стэн Вавринка

Свернуть

Бывшая третья ракетка мира. Олимпийский чемпион Пекина-2008 в паре с Роджером Федерером. По разу выиграл Australian Open (2014), «Ролан Гаррос» (2015) и US Open (2016). Также стал победителем 13 турниров ATP, в том числе восемь хардовых. В нынешнем сезоне дошел до третьего круга на Australian Open. Всего в 2026 г. одержал шесть побед при семи поражениях. Турнир в Дубае выиграл в 2016 г., с 2017-го не выступал на этих соревнованиях.

Личные встречи

Спортсменки ранее провели пять официальных очных матчей. Единственную встречу на траве выиграл Медведев. На харде соперники одержали по две победы.

Ставки на исход

Букмекеры считают явным фаворитом россиянина. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,19 на его победу и 5,20 на успех швейцарца.

Ставки на тоталы

В прошлом сезоне спортсмены встретились на харде в Роттердаме, и матч продлился 30 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,91 на ТБ (21,5) и 1,89 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа МедведеваПобеда ВавринкиТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,195,201,911,89

Прогноз и ставка

Вавринка проводит последний сезон в карьере и старается не только ловить кайф, но и упираться в каждом матче. Надо признать – в основном получается. Швейцарец старается компенсировать упадок скорости силовой работой и мощными ударами. Вполне допускаем, что нестабильный Медведев испытает немало проблем с Вавринкой, особенно пока у того не просядет выносливость.

Россиянин в нынешнем сезоне, конечно, порой напоминает лучшую версию себя, но регулярные спады никуда не делись. Швейцарского ветерана, полагаем, он всё же пройдет, но как минимум в первом сете ждем борьбу минимум на 10 геймов.

