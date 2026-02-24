Даниил Медведев – Стэн Вавринка, 25 февраля: прогноз на матч турнира в Дубае

Партнерский проект
Во втором круге хардового турнира ATP-500 в Дубае Даниил Медведев встретится со Стэном Вавринкой, который получил wild card. Сумеет ли первая ракетка России обыграть легендарного швейцарца?
Дата / Время: 25.02.2026, 13:00 по московскому времени
Арена: Aviation Club Tennis Centre, Центральный корт (Дубай, ОАЭ)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Даниил Медведев (30 лет, 11-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Стэн Вавринка (40 лет, 99-я ракетка мира)
Победитель этого матча в четвертьфинале встретится с сильнейшим из пары Дженсон Бруксби (США) – Карен Хачанов (Россия, 7)
Бывшая первая ракетка мира. Победитель 21 турнира ATP, в том числе 19 хардовых. Также выиграл один мэйджор – US Open 2021 г. В нынешнем сезоне на харде взял титул в Брисбене, а на Australian Open дошел до четвертого круга. Всего в 2026 г. одержал 10 побед при трех поражениях. Турнир в Дубае выигрывал в 2023 г., а в прошлом сезоне вылетел в четвертьфинале.
Бывшая третья ракетка мира. Олимпийский чемпион Пекина-2008 в паре с Роджером Федерером. По разу выиграл Australian Open (2014), «Ролан Гаррос» (2015) и US Open (2016). Также стал победителем 13 турниров ATP, в том числе восемь хардовых. В нынешнем сезоне дошел до третьего круга на Australian Open. Всего в 2026 г. одержал шесть побед при семи поражениях. Турнир в Дубае выиграл в 2016 г., с 2017-го не выступал на этих соревнованиях.
Спортсменки ранее провели пять официальных очных матчей. Единственную встречу на траве выиграл Медведев. На харде соперники одержали по две победы.
Букмекеры считают явным фаворитом россиянина. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,19 на его победу и 5,20 на успех швейцарца.
В прошлом сезоне спортсмены встретились на харде в Роттердаме, и матч продлился 30 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,91 на ТБ (21,5) и 1,89 на ТМ (21,5).
Вавринка проводит последний сезон в карьере и старается не только ловить кайф, но и упираться в каждом матче. Надо признать – в основном получается. Швейцарец старается компенсировать упадок скорости силовой работой и мощными ударами. Вполне допускаем, что нестабильный Медведев испытает немало проблем с Вавринкой, особенно пока у того не просядет выносливость.
Россиянин в нынешнем сезоне, конечно, порой напоминает лучшую версию себя, но регулярные спады никуда не делись. Швейцарского ветерана, полагаем, он всё же пройдет, но как минимум в первом сете ждем борьбу минимум на 10 геймов.