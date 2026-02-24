Даниил Медведев – Стэн Вавринка, 25 февраля: прогноз на матч турнира в Дубае

Вавринка проводит последний сезон в карьере и старается не только ловить кайф, но и упираться в каждом матче. Надо признать – в основном получается. Швейцарец старается компенсировать упадок скорости силовой работой и мощными ударами. Вполне допускаем, что нестабильный Медведев испытает немало проблем с Вавринкой, особенно пока у того не просядет выносливость.

Россиянин в нынешнем сезоне, конечно, порой напоминает лучшую версию себя, но регулярные спады никуда не делись. Швейцарского ветерана, полагаем, он всё же пройдет, но как минимум в первом сете ждем борьбу минимум на 10 геймов.