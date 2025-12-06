Наполи — Ювентус, 7 декабря: где смотреть матч Серии A прогноз, составы

После трех матчей без забитых мячей и, соответственно, выигрышей «Наполи» вновь поймал победную волну, последовательно одолев «Аталанту», «Карабах» и «Рому» в столице.

У «Ювентуса» беспроигрышная серия составляет восемь матчей, а победная - три.

За 10 последних матчей у хозяев набралось семь «низовых» результатов, у гостей - шесть. Не ждем от топов Серии А россыпи голов и в это воскресенье.