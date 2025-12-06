Ведомости
Наполи — Ювентус, 7 декабря: где смотреть матч Серии A прогноз, составы

Битва топов в Неаполе
Валентин Васильев

В центральном матче 14-го тура итальянской Серии А «Наполи» сразится с «Ювентусом». Выбираем перспективный вариант для пари на игру, исходя из предматчевых раскладов и расчетов аналитиков. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Наполи» (Неаполь)

07.12.2025, Вс

22:45 МСК

«Ювентус» (Турин)  

П1 - 2.49

Х - 3.05

П2 - 3.35

Турнир: Серия А, 14-й тур

Стадион: имени Диего Марадоны (Неаполь, Италия)

Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Наполи»455584210-280
«Ювентус»845545280-210

Последние пять матчей «Наполи»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.12.2025

«Наполи»

1:1, пен. 9:8

«Комо»

Кубок Италии

30.11.2025

«Рома»

0:1

«Наполи»

Серия А

25.11.2025

«Наполи»

2:0

«Карабах»

Лига чемпионов

22.11.2025

«Наполи»

3:1

«Аталанта»

Серия А

09.11.2025

«Болонья»

2:0

«Наполи»

Серия А

Последние пять матчей «Ювентуса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.12.2025

«Ювентус»

2:0

«Удинезе»

Кубок Италии

29.11.2025

«Ювентус»

2:1

«Кальяри»

Серия А

25.11.2025

«Буде-Глимт»

2:3

«Ювентус»

Лига чемпионов

22.11.2025

«Фиорентина»

1:1

«Ювентус»

Серия А

08.11.2025

«Ювентус»

0:0

«Торино»

Серия А

Место в турнирной таблице

После 13 туров туринский клуб на пять очков отстает от неаполитанцев. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Милан1384119-928
2. Наполи1391320-1128
3. Интер1390428-1327
4. Рома1390415-727
5. Болонья1373322-1124
6. Комо1366119-724
7. Ювентус1365217-1223
8. Лацио1353515-1018
9. Удинезе1353514-2018
10. Кремонезе1345416-1717
11. Сассуоло1352616-1617
12. Аталанта1337316-1416
13. Торино1335512-2314
14. Лечче1334610-1713
15. Кальяри1325613-1911
16. Дженоа1325613-2011
17. Парма132569-1711
18. Пиза1317510-1810
19. Фиорентина1306710-216
20. Верона130678-206

Прогноз на матч

После трех матчей без забитых мячей и, соответственно, выигрышей «Наполи» вновь поймал победную волну, последовательно одолев «Аталанту», «Карабах» и «Рому» в столице. 

У «Ювентуса» беспроигрышная серия составляет восемь матчей, а победная - три.

За 10 последних матчей у хозяев набралось семь «низовых» результатов, у гостей - шесть. Не ждем от топов Серии А россыпи голов и в это воскресенье.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

«Матч ТВ»покажет игру в Неаполе в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WINLINEГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Наполи»: Лоботка, Гутьеррес, Лукаку, Де Брейне, Мерет, Гилмор, Ангисса (все – травмы)

«Ювентус»: Милик, Бремер, Ругани, Гатти, Влахович (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Наполи» — «Ювентус»:

Позиция«Наполи»«Ювентус»Позиция
Вратарь32. Милинкович-Савич16. ди ГрегориоВратарь
Защитник13. Ррахмани6. КеллиЗащитник
Защитник31. Бекема15. КалюлюЗащитник
Защитник4. Буонджорно8. КопмейнерсЗащитник
Полузащитник22. Ди Лоренцо27. КамбьязоПолузащитник
Полузащитник17. Оливейра5. ЛокателлиПолузащитник
Полузащитник 20. Эльмас19. ТюрамПолузащитник 
Полузащитник8. Мактоминей18. КостичПолузащитник
Полузащитник7. Нерес7. КонсейсауПолузащитник
Нападающий70. Ланг10. ЙылдызНападающий
Нападающий19. Хойлунн39. ДэвидНападающий
Главный тренерАнтонио КонтеЛучано СпаллеттиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Центральный матч - повышенные коэффициенты. Winline установила котировку 2.49 на победу хозяев и 3.35 - на гостей. При ничьей сыграет пари за 3.05. 

