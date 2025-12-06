Наполи — Ювентус, 7 декабря: где смотреть матч Серии A прогноз, составы

Партнерский проект
В центральном матче 14-го тура итальянской Серии А «Наполи» сразится с «Ювентусом». Выбираем перспективный вариант для пари на игру, исходя из предматчевых раскладов и расчетов аналитиков.
Турнир: Серия А, 14-й тур
Стадион: имени Диего Марадоны (Неаполь, Италия)
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Наполи»
|45
|55
|84
|210-280
|«Ювентус»
|84
|55
|45
|280-210
Последние пять матчей «Наполи»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
03.12.2025
«Наполи»
1:1, пен. 9:8
«Комо»
Кубок Италии
30.11.2025
«Рома»
0:1
«Наполи»
Серия А
25.11.2025
«Наполи»
2:0
«Карабах»
Лига чемпионов
22.11.2025
«Наполи»
3:1
«Аталанта»
Серия А
09.11.2025
«Болонья»
2:0
«Наполи»
Серия А
Последние пять матчей «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
02.12.2025
«Ювентус»
2:0
«Удинезе»
Кубок Италии
29.11.2025
«Ювентус»
2:1
«Кальяри»
Серия А
25.11.2025
«Буде-Глимт»
2:3
«Ювентус»
Лига чемпионов
22.11.2025
«Фиорентина»
1:1
«Ювентус»
Серия А
08.11.2025
«Ювентус»
0:0
«Торино»
Серия А
После 13 туров туринский клуб на пять очков отстает от неаполитанцев.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Милан
|13
|8
|4
|1
|19-9
|28
|2. Наполи
|13
|9
|1
|3
|20-11
|28
|3. Интер
|13
|9
|0
|4
|28-13
|27
|4. Рома
|13
|9
|0
|4
|15-7
|27
|5. Болонья
|13
|7
|3
|3
|22-11
|24
|6. Комо
|13
|6
|6
|1
|19-7
|24
|7. Ювентус
|13
|6
|5
|2
|17-12
|23
|8. Лацио
|13
|5
|3
|5
|15-10
|18
|9. Удинезе
|13
|5
|3
|5
|14-20
|18
|10. Кремонезе
|13
|4
|5
|4
|16-17
|17
|11. Сассуоло
|13
|5
|2
|6
|16-16
|17
|12. Аталанта
|13
|3
|7
|3
|16-14
|16
|13. Торино
|13
|3
|5
|5
|12-23
|14
|14. Лечче
|13
|3
|4
|6
|10-17
|13
|15. Кальяри
|13
|2
|5
|6
|13-19
|11
|16. Дженоа
|13
|2
|5
|6
|13-20
|11
|17. Парма
|13
|2
|5
|6
|9-17
|11
|18. Пиза
|13
|1
|7
|5
|10-18
|10
|19. Фиорентина
|13
|0
|6
|7
|10-21
|6
|20. Верона
|13
|0
|6
|7
|8-20
|6
После трех матчей без забитых мячей и, соответственно, выигрышей «Наполи» вновь поймал победную волну, последовательно одолев «Аталанту», «Карабах» и «Рому» в столице.
У «Ювентуса» беспроигрышная серия составляет восемь матчей, а победная - три.
За 10 последних матчей у хозяев набралось семь «низовых» результатов, у гостей - шесть. Не ждем от топов Серии А россыпи голов и в это воскресенье.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
«Матч ТВ»покажет игру в Неаполе в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|WINLINE
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Наполи»: Лоботка, Гутьеррес, Лукаку, Де Брейне, Мерет, Гилмор, Ангисса (все – травмы)
«Ювентус»: Милик, Бремер, Ругани, Гатти, Влахович (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Наполи» — «Ювентус»:
|Позиция
|«Наполи»
|«Ювентус»
|Позиция
|Вратарь
|32. Милинкович-Савич
|16. ди Грегорио
|Вратарь
|Защитник
|13. Ррахмани
|6. Келли
|Защитник
|Защитник
|31. Бекема
|15. Калюлю
|Защитник
|Защитник
|4. Буонджорно
|8. Копмейнерс
|Защитник
|Полузащитник
|22. Ди Лоренцо
|27. Камбьязо
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Оливейра
|5. Локателли
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Эльмас
|19. Тюрам
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Мактоминей
|18. Костич
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Нерес
|7. Консейсау
|Полузащитник
|Нападающий
|70. Ланг
|10. Йылдыз
|Нападающий
|Нападающий
|19. Хойлунн
|39. Дэвид
|Нападающий
|Главный тренер
|Антонио Конте
|Лучано Спаллетти
|Главный тренер
Центральный матч - повышенные коэффициенты. Winline установила котировку 2.49 на победу хозяев и 3.35 - на гостей. При ничьей сыграет пари за 3.05.
🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE