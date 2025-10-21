Ноттингем Форест — Порту, 23 октября: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

В четверг, 23 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА между «Ноттингем Форест» и «Порту». Португальский коллектив пока идет без очковых потерь в еврокубковом турнире, в то время как англичане погрязли в затяжном кризисе. Есть ли здесь место интриге?
Турнир: Лига Европы УЕФА, общий этап, 3-й тур
Стадион: «Сити Граунд» (Ноттингем, Англия)
Главный судья: пока не назначен
История матчей:
Ранее соперники не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ноттингем Форест»
|0
|0
|0
|0-0
|«Порту»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Ноттингема»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.10.2025
|«Ноттингем Форест»
0:3
«Челси»
АПЛ
|05.10.2025
|«Ньюкасл»
2:0
«Ноттингем Форест»
АПЛ
|02.10.2025
|«Ноттингем Форест»
2:3
«Мидтьюлланн»
ЛЕ
|27.09.2025
|«Ноттингем Форест»
0:1
«Сандерленд»
АПЛ
|24.09.2025
|«Бетис»
2:2
«Ноттингем Форест»
ЛЕ
Последние пять матчей «Порту»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.10.2025
|«Селориценза»
0:4
«Порту»
Кубок Португалии
|05.10.2025
|«Порту»
0:0
«Бенфика»
Примейра-лига
|02.10.2025
|«Порту»
2:1
«Црвена Звезда»
ЛЕ
|29.09.2025
|«Арока»
0:4
«Порту»
Примейра-лига
|25.09.2025
|«Зальцбург»
0:1
«Порту»
ЛЕ
«Порту» располагается в лидирующей группе после двух туров общего этапа, «Ноттингем» находится во второй части таблицы.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Динамо Загреб
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|2. Мидтьюлланн
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|3. Астон Вилла
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|4. Брага
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|5. Лион
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|6. Лилль
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|7. Порту
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|8. Виктория Пльзень
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|9. Бетис
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|10. Фрайбург
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|11. Ференцварош
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|12. Панатинаикос
|2
|1
|0
|1
|5-3
|3
|13. Сельта
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|14. Базель
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|15. Рома
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|16. Гоу Эхед Иглс
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|17. Бранн
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|18. Генк
|2
|1
|0
|0
|1-1
|3
|19. Янг Бойз
|2
|1
|0
|0
|3-4
|3
|20. Фенербахче
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|21. Лудогорец
|2
|1
|1
|1
|2-3
|3
|22. Штурм
|2
|1
|1
|1
|2-3
|3
|23. Штутгарт
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|24. ФКСБ
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|25 Ноттингем Форест
|2
|0
|1
|1
|4-5
|1
|26. Црвена Звезда
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|27. Болонья
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|28. ПАОК
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|29. Селтик
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|30. Маккаби Тель-Авив
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|31. Ницца
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|32. Рейнджерс
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|33. Утрехт
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|34. Зальцбург
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|35. Фейеноорд
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|36. Мальме
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
Перерыв на матчи сборных не сказался в лучшую сторону на «Ноттингеме» – команда потерпела разгромное поражение от «Челси» (0:3) в родных стенах, после чего у руководства сдали нервы. Как результат – отставка Ангелоса Постекоглу. Вероятнее всего, новым главным тренером «лесников» станет Шон Дайч, известный своим «дисциплинированным» футболом с акцентом на контратаки. В любом случае, за такое короткое время существенным образом картина игры «Ноттингема» вряд ли поменяется. У команды заметные проблемы в обороне – только за последние три матча она пропустила восемь голов.
«Порту» подходит к очередному матчу Лиги Европы в отличной форме. «Драконы» не потерпели ни одного поражения с середины июня. В национальном чемпионате подопечные Франческо Фариоли обыграли крепких «Жил Висенте» (2:0) и «Спортинг» (2:1), а также создали ощутимые проблемы «Бенфике» в родных стенах, нанеся за матч в два раза больше ударов (8 против 4).
С учетом тренерской перестановки в английском клубе и разыгравшейся атаки «Порту» ожидаем в очном матче обилия голов. Наш прогноз с подстраховкой – тотал больше трех забитых мячей.
Потери
«Ноттингем Форест»: Аина (травма)
«Порту»: Ба, Ману, Феликс, Брума (все - травмы)
