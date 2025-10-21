Ведомости
Ноттингем Форест — Порту, 23 октября: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Есть ли у хозяев шансы прервать серию поражений?
Руслан Ипполитов

В четверг, 23 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА между «Ноттингем Форест» и «Порту». Португальский коллектив пока идет без очковых потерь в еврокубковом турнире, в то время как англичане погрязли в затяжном кризисе. Есть ли здесь место интриге?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ноттингем Форест» (Англия)

23.10.2025, Чт

22:00 МСК

«Порту» (Португалия)

П1 - 2.50

Х - 3.50

П2 - 2.85

Турнир: Лига Европы УЕФА, общий этап, 3-й тур

Стадион: «Сити Граунд» (Ноттингем, Англия)

Главный судья: пока не назначен

Форма команд

История матчей:

Ранее соперники не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ноттингем Форест» 0000-0
«Порту»0000-0

Последние пять матчей «Ноттингема»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.10.2025«Ноттингем Форест»

0:3

«Челси» 

АПЛ

05.10.2025«Ньюкасл» 

2:0

«Ноттингем Форест» 

АПЛ

02.10.2025«Ноттингем Форест»

2:3

«Мидтьюлланн» 

ЛЕ

27.09.2025«Ноттингем Форест»

0:1

«Сандерленд» 

АПЛ

24.09.2025«Бетис» 

2:2

«Ноттингем Форест» 

ЛЕ

Последние пять матчей «Порту»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.10.2025«Селориценза»

0:4

«Порту»

Кубок Португалии

05.10.2025«Порту»

0:0

«Бенфика»

Примейра-лига

02.10.2025«Порту»

2:1

«Црвена Звезда»

ЛЕ

29.09.2025«Арока»

0:4

«Порту»

Примейра-лига

25.09.2025«Зальцбург»

0:1

«Порту»

ЛЕ

Турнирное положение

«Порту» располагается в лидирующей группе после двух туров общего этапа, «Ноттингем» находится во второй части таблицы.

КомандаИВНПМО
1. Динамо Загреб22006-26
2. Мидтьюлланн22005-26
3. Астон Вилла22003-06
4. Брага22003-06
5. Лион22003-06
6. Лилль22003-16
7. Порту22003-16
8. Виктория Пльзень21104-14
9. Бетис21104-24
10. Фрайбург21103-24
11. Ференцварош21102-14
12. Панатинаикос21015-33
13. Сельта21014-33
14. Базель21013-23
15. Рома21012-23
16. Гоу Эхед Иглс21012-23
17. Бранн21012-23
18. Генк21001-13
19. Янг Бойз21003-43
20. Фенербахче21013-43
21. Лудогорец21112-33
22. Штурм21112-33
23. Штутгарт21012-33
24. ФКСБ21011-23
25 Ноттингем Форест20114-51
26. Црвена Звезда20112-31
27. Болонья20111-21
28. ПАОК20111-31
29. Селтик20111-31
30. Маккаби Тель-Авив20111-31
31. Ницца20022-40
32. Рейнджерс20021-30
33. Утрехт20020-20
34. Зальцбург20020-30
35. Фейеноорд20020-30
36. Мальме20021-50

Прогноз на матч

Перерыв на матчи сборных не сказался в лучшую сторону на «Ноттингеме» – команда потерпела разгромное поражение от «Челси» (0:3) в родных стенах, после чего у руководства сдали нервы. Как результат – отставка Ангелоса Постекоглу. Вероятнее всего, новым главным тренером «лесников» станет Шон Дайч, известный своим «дисциплинированным» футболом с акцентом на контратаки. В любом случае, за такое короткое время существенным образом картина игры «Ноттингема» вряд ли поменяется. У команды заметные проблемы в обороне – только за последние три матча она пропустила восемь голов.

«Порту» подходит к очередному матчу Лиги Европы в отличной форме. «Драконы» не потерпели ни одного поражения с середины июня. В национальном чемпионате подопечные Франческо Фариоли обыграли крепких «Жил Висенте» (2:0) и «Спортинг» (2:1), а также создали ощутимые проблемы «Бенфике» в родных стенах, нанеся за матч в два раза больше ударов (8 против 4).

С учетом тренерской перестановки в английском клубе и разыгравшейся атаки «Порту» ожидаем в очном матче обилия голов. Наш прогноз с подстраховкой – тотал больше трех забитых мячей.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Ноттингем Форест» и «Порту» будет доступна на Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидео, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Ноттингем Форест»: Аина (травма)

«Порту»: Ба, Ману, Феликс, Брума (все - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «БЕТСИТИ» установили высокие коэффициенты на все три самых популярных исхода: 2.50 на победу хозяев, 3.50 - на ничью и 2.85 - на успех гостей.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Ноттингем Форест» - «Порту»?

Аналитики находят самым реальным счетом игры победу хозяев. Она котируется в «БЕТСИТИ» за 8.90.

В матче «Ноттингем Форест» - «Порту» будет много голов?

Эксперты считают, что предстоящий матч не окажется засушливым. Коэффициент на то, что будет забито минимум два гола - 1,38.

Сколько команд выходит из группы?

Напрямую в 1/8 финала ЛЕ выйдут восемь первых команд. Клубам, занявшим с 9 по 24 место, придется пройти через стыковые матчи.

Кто выиграет Лигу Европы?

Аналитический отдел  «БЕТСИТИ» считает «Астон Виллу» главным фаворитом на победу в нынешнем сезоне Лиги Европы, выставив за их триумф коэффициент 5,50. Следом идут «Порту» (9,00), «Рома» (10,0) и «Бетис» (11,0). «Ноттингем Форест» котируется пятым фаворитом за 13,0.

