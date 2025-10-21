Ноттингем Форест — Порту, 23 октября: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Перерыв на матчи сборных не сказался в лучшую сторону на «Ноттингеме» – команда потерпела разгромное поражение от «Челси» (0:3) в родных стенах, после чего у руководства сдали нервы. Как результат – отставка Ангелоса Постекоглу. Вероятнее всего, новым главным тренером «лесников» станет Шон Дайч, известный своим «дисциплинированным» футболом с акцентом на контратаки. В любом случае, за такое короткое время существенным образом картина игры «Ноттингема» вряд ли поменяется. У команды заметные проблемы в обороне – только за последние три матча она пропустила восемь голов.

«Порту» подходит к очередному матчу Лиги Европы в отличной форме. «Драконы» не потерпели ни одного поражения с середины июня. В национальном чемпионате подопечные Франческо Фариоли обыграли крепких «Жил Висенте» (2:0) и «Спортинг» (2:1), а также создали ощутимые проблемы «Бенфике» в родных стенах, нанеся за матч в два раза больше ударов (8 против 4).

С учетом тренерской перестановки в английском клубе и разыгравшейся атаки «Порту» ожидаем в очном матче обилия голов. Наш прогноз с подстраховкой – тотал больше трех забитых мячей.