Наоми Осака – Диана Шнайдер, 10 мая: прогноз на матч турнира в Риме

Диана Шнайдер в третьем круге грунтового турнира WTA-1000 в Риме встретится с японкой Наоми Осака. Сумеет ли россиянка обыграть бывшую первую ракетку мира?
Дата / Время: 10.05.2026, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: Foro Italico (Рим, Италия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Наоми Осака (28 лет, 16-я ракетка мира, 15-й номер посева)
Диана Шнайдер (22 года, 20-я ракетка мира, 19-й номер посева)
Победительница этого матча в четвертом круге встретится с сильнейшей из пары Элизабетта Коччаретто (Италия) – Ига Швёнтек (Польша, 4)
Бывшая первая ракетка мира. Победительница семи хардовых турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2019, 2021) и US Open (2019, 2020). На грунте титулов не брала. В нынешнем сезоне на Australian Open снялась перед третьим кругом. Всего в 2026 г. одержала восемь побед при четырех поражениях. На турнире в Риме лучший результат показала в 2019 г., когда дошла до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.
Серебряная медалистка Олимпиады-2024 в паре с Миррой Андреевой. Выиграла пять турниров WTA в одиночном разряде (один из них – на грунте). В нынешнем сезоне дошла до полуфинала в Брисбене (хард) и четвертьфинала в Чарльстоне (грунт), на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала 13 побед при 10 поражениях. На турнире в Риме лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до четвертьфинала.
Спортсменки ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры не выделяют явную фаворитку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,82 на победу россиянки и 1,98 на успех японки.
Букмекеры склоняются к тому, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,86 на ТБ (21,5) и 1,94 на ТМ (21,5).
Осака точечно готовится к крупнейшим турнирам, но не всегда это становится гарантией высокого результата. На грунте японке, как правило, ещё сложнее представать лучшей версией себя. Впрочем, и Шнайдер в нынешнем сезоне не слишком стабильна. Соперницы даже в Риме стартовали похоже – с «качелями» и проигранными сетами во втором круге.
Похоже, односторонний формат в их очном противостоянии ждать не стоит. Рискнем предположить, что пару десятков геймов спортсменки разменяют.