Наоми Осака – Диана Шнайдер, 10 мая: прогноз на матч турнира в Риме

Россиянка против иконы мирового тенниса
Александр Бокулёв
Диана Шнайдер в третьем круге грунтового турнира WTA-1000 в Риме встретится с японкой Наоми Осака. Сумеет ли россиянка обыграть бывшую первую ракетку мира?

Дата / Время: 10.05.2026, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: Foro Italico (Рим, Италия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

Наоми Осака (28 лет, 16-я ракетка мира, 15-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Ева Лис (Германия) – 6:4, 4:6, 6:3

Диана Шнайдер (22 года, 20-я ракетка мира, 19-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Талия Гибсон (Австралия) – 5:7, 6:1, 6:1

Победительница этого матча в четвертом круге встретится с сильнейшей из пары Элизабетта Коччаретто (Италия) – Ига Швёнтек (Польша, 4)

Наоми Осака

Бывшая первая ракетка мира. Победительница семи хардовых турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2019, 2021) и US Open (2019, 2020). На грунте титулов не брала. В нынешнем сезоне на Australian Open снялась перед третьим кругом. Всего в 2026 г. одержала восемь побед при четырех поражениях. На турнире в Риме лучший результат показала в 2019 г., когда дошла до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.

Диана Шнайдер

Серебряная медалистка Олимпиады-2024 в паре с Миррой Андреевой. Выиграла пять турниров WTA в одиночном разряде (один из них – на грунте). В нынешнем сезоне дошла до полуфинала в Брисбене (хард) и четвертьфинала в Чарльстоне (грунт), на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала 13 побед при 10 поражениях. На турнире в Риме лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до четвертьфинала.

Личные встречи

Спортсменки ранее не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

Букмекеры не выделяют явную фаворитку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,82 на победу россиянки и 1,98 на успех японки.

Ставки на тоталы

Букмекеры склоняются к тому, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,86 на ТБ (21,5) и 1,94 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ОсакиПобеда ШнайдерТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,981,821,861,94

Прогноз и ставка

Осака точечно готовится к крупнейшим турнирам, но не всегда это становится гарантией высокого результата. На грунте японке, как правило, ещё сложнее представать лучшей версией себя. Впрочем, и Шнайдер в нынешнем сезоне не слишком стабильна. Соперницы даже в Риме стартовали похоже – с «качелями» и проигранными сетами во втором круге.

Похоже, односторонний формат в их очном противостоянии ждать не стоит. Рискнем предположить, что пару десятков геймов спортсменки разменяют.

