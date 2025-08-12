Пари НН — Ростов, 26 августа: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Обе команды не могут быть полностью довольны стартом в новом чемпионате. Восьмое и тринадцатое места соответственно - явно не то, на что нацеливали своих футболистов Валерий Карпин и Сергей Юран. И те, и другие всухую уступили в прошлом туре и наверняка одинаково заведенными подходят к очной встрече.

У “Ростова” на летнем отрезке дистанции наметился неоднозначный, но скорее тревожный тренд: команда не проигрывает дома и не берет очков в гостях. Оба выезда дончан обернулись крупными неприятностями - 1:5 в Самаре, 0:4 в Сочи. А у “Пари” все пять матчей чемпионата оказались низовыми - не более двух голов на пару команд. Исходя из этого, рискнем поставить на Тотал меньше 2.5.