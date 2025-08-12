Пари НН — Ростов, 26 августа: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Партнерский проект
В субботу, 26 августа, “Пари НН” проведет третий домашний матч в чемпионате России. В гости к бывшему одноклубнику по “Спартаку” Сергею Юрану едет Валерий Карпин со своим “Ростовом”. Для обоих этот матч одинаково важен и принципиален. А что насчет шансов команд? Заглянем в линии букмекеров.
Турнир: чемпионат России по футболу, 6-й тур
Стадион: «Нижний Новгород» (Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Пари НН»
|1
|0
|4
|7-10
|«Ростов»
|4
|0
|1
|10-7
Последние пять игр «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.08.2023
|«Факел»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|14.08.2023
|«Пари НН»
2:0
«Ахмат»
РПЛ
|08.08.2023
|«Спартак»
5:4
«Пари НН»
Кубок России
|04.08.2023
|«Краснодар»
1:0
«Пари НН»
РПЛ
|29.07.2023
|«Урал»
0:0
«Пари НН»
РПЛ
Последние пять игр «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.08.2023
|«Сочи»
4:0
«Ростов»
РПЛ
|12.08.2023
|«Ростов»
3:0
«Рубин»
РПЛ
|08.08.2023
|«Урал»
1:0
«Ростов»
Кубок России
|05.08.2023
|«Крылья Советов»
5:1
«Ростов»
РПЛ
|29.07.2023
|«Ростов»
1:1
«Зенит»
РПЛ
После пяти туров “Ростов” занимает восьмое место в таблице, а “Пари” - 13-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|2. Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|3. Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|4. Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|5. ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|6. Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|7. Крылья Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|8. Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|9. Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|10. Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|11. Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|12. Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|13. Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|14. Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|15. Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|16. Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
Обе команды не могут быть полностью довольны стартом в новом чемпионате. Восьмое и тринадцатое места соответственно - явно не то, на что нацеливали своих футболистов Валерий Карпин и Сергей Юран. И те, и другие всухую уступили в прошлом туре и наверняка одинаково заведенными подходят к очной встрече.
У “Ростова” на летнем отрезке дистанции наметился неоднозначный, но скорее тревожный тренд: команда не проигрывает дома и не берет очков в гостях. Оба выезда дончан обернулись крупными неприятностями - 1:5 в Самаре, 0:4 в Сочи. А у “Пари” все пять матчей чемпионата оказались низовыми - не более двух голов на пару команд. Исходя из этого, рискнем поставить на Тотал меньше 2.5.
Смотреть игру «Пари НН» - «Ростов» можно будет на платном канале «Матч Премьер». Также встречу покажут некоторые букмекерские компании на своих ресурсах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|По подписке (от 299 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Лига Ставок»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Пари НН»: Александров (дисквалификация)
«Ростов»: Осипенко, Столбов, Нтумба (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Ростов»:
|Позиция
|«Пари НН»
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|25. Нигматуллин
|30. Песьяков
|Вратарь
|Защитник
|27. Живоглядов
|40. Вахания
|Защитник
|Защитник
|5. Масоэро
|18. Прохин
|Защитник
|Защитник
|26. Тихий
|4. Мелехин
|Защитник
|Защитник
|24. Гоцук
|28. Чернов
|Защитник
|Защитник
|89. Стоцкий
|7. Акбашев
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Майга
|15. Глебов
|Полузащитник
|Полузащитник
|78. Калинский
|47. Уткин
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Михайлов
|11. Ионов
|Нападающий
|Нападающий
|93. Сулейманов
|9. Мохеби
|Нападающий
|Нападающий
|7. Севикян
|27. Комличенко
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Юран
|Валерий Карпин
|Главный тренер
Аналитики компании PARI дают высокие и близкие котировки на все три базовых исхода. Так, коэффициент на победу «Пари НН» составляет 2,65. На ничью можно поставить за 3,15, на выигрыш «Ахмата» - за 2,75.
Букмекеры ожидают очень конкурентную встречу и дают почти одинаковые котировки на обе команды. Хотя статистика - в пользу “Ростова” и Карпина. Валерий выиграл оба предыдущих матча у бывшего одноклубника Юрана в тренерском качества, а “Ростов” у “Пари” - четыре из пяти.
Федеральный телеканал «Матч ТВ» не покажет игру в прямом эфире. Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах некоторых легальных букмекеров (например, у Winline). Также игру покажет платный канал «Матч Премьер».
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Нижний Новгород» или онлайн - на официальном сайте «Пари НН». Диапазон цен широкий - от 200 до 10 000 рублей.
Да, этот документ требуется на всех играх РПЛ.
Наша ставка выиграла. «Пари НН» одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу Калинского, добившего мяч после нереализованного пенальти от Сулейманова.