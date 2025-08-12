Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



24 августа 7:31ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Пари НН — Ростов, 26 августа: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Юран против Карпина - это интересно!
Валентин Васильев

В субботу, 26 августа, “Пари НН” проведет третий домашний матч в чемпионате России. В гости к бывшему одноклубнику по “Спартаку” Сергею Юрану едет Валерий Карпин со своим “Ростовом”. Для обоих этот матч одинаково важен и принципиален. А что насчет шансов команд? Заглянем в линии букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Пари НН» (Нижний Новгород)

26.08.2023, Сб

20:00 МСК

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

П1 - 2,65

Х - 3,15

П2 - 2,75

Турнир: чемпионат России по футболу, 6-й тур

Стадион: «Нижний Новгород» (Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Пари НН»1047-10
«Ростов»40110-7

Последние пять игр «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.08.2023«Факел»

2:0

«Пари НН»

РПЛ

14.08.2023«Пари НН»

2:0

«Ахмат»

РПЛ

08.08.2023«Спартак»

5:4

«Пари НН»

Кубок России

04.08.2023«Краснодар»

1:0

«Пари НН»

РПЛ

29.07.2023«Урал»

0:0

«Пари НН»

РПЛ

Последние пять игр «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.08.2023«Сочи»

4:0

«Ростов»

РПЛ

12.08.2023«Ростов»

3:0

«Рубин»

РПЛ

08.08.2023«Урал»

1:0

«Ростов»

Кубок России

05.08.2023«Крылья Советов»

5:1

«Ростов»

РПЛ

29.07.2023«Ростов»

1:1

«Зенит»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

После пяти туров “Ростов” занимает восьмое место в таблице, а “Пари” - 13-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар54109-213
2. Урал54108-313
3. Динамо531111-910
4. Зенит531110-510
5. ЦСКА530212-89
6. Спартак530212-109
7. Крылья Советов522112-88
8. Ростов52127-117
9. Ахмат52039-86
10. Сочи52038-76
11. Локомотив51319-96
12. Рубин51226-115
13. Пари НН51132-54
14. Балтика51043-83
15. Факел51045-103
16. Оренбург50143-121

Прогноз на матч

Свернуть

Обе команды не могут быть полностью довольны стартом в новом чемпионате. Восьмое и тринадцатое места соответственно - явно не то, на что нацеливали своих футболистов Валерий Карпин и Сергей Юран. И те, и другие всухую уступили в прошлом туре и наверняка одинаково заведенными подходят к очной встрече. 

У “Ростова” на летнем отрезке дистанции наметился неоднозначный, но скорее тревожный тренд: команда не проигрывает дома и не берет очков в гостях. Оба выезда дончан обернулись крупными неприятностями - 1:5 в Самаре, 0:4 в Сочи. А у “Пари” все пять матчей чемпионата оказались низовыми - не более двух голов на пару команд. Исходя из этого, рискнем поставить на Тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 50 тысяч рублейКэшбек, программа лояльности
PARIДо миллиона рублейКонкурс, акция
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2023 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Смотреть игру «Пари НН» - «Ростов» можно будет на платном канале «Матч Премьер». Также встречу покажут некоторые букмекерские компании на своих ресурсах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПо подписке (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Пари НН»: Александров (дисквалификация)

«Ростов»: Осипенко, Столбов, Нтумба (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Ростов»:

Позиция«Пари НН»«Ростов»Позиция
Вратарь25. Нигматуллин30. ПесьяковВратарь
Защитник27. Живоглядов40. ВаханияЗащитник
Защитник5. Масоэро18. ПрохинЗащитник
Защитник26. Тихий4. МелехинЗащитник
Защитник24. Гоцук28. ЧерновЗащитник
Защитник89. Стоцкий7. АкбашевПолузащитник
Полузащитник8. Майга15. ГлебовПолузащитник 
Полузащитник78. Калинский47. УткинПолузащитник
Полузащитник14. Михайлов11. ИоновНападающий
Нападающий93. Сулейманов9. МохебиНападающий
Нападающий7. Севикян27. КомличенкоНападающий
Главный тренерСергей ЮранВалерий КарпинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики компании PARI дают высокие и близкие котировки на все три базовых исхода. Так, коэффициент на победу «Пари НН» составляет 2,65. На ничью можно поставить за 3,15, на выигрыш «Ахмата» - за 2,75.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Пари НН» - «Ростов»?

Букмекеры ожидают очень конкурентную встречу и дают почти одинаковые котировки на обе команды. Хотя статистика - в пользу “Ростова” и Карпина. Валерий выиграл оба предыдущих матча у бывшего одноклубника Юрана в тренерском качества, а “Ростов” у “Пари” - четыре из пяти.

Где бесплатно смотреть матч «Пари НН» - «Ростов»?

Федеральный телеканал «Матч ТВ» не покажет игру в прямом эфире. Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах некоторых легальных букмекеров (например, у Winline). Также игру покажет платный канал «Матч Премьер».

Где купить билеты на матч «Пари НН» - «Ростов»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Нижний Новгород» или онлайн - на официальном сайте «Пари НН».  Диапазон цен широкий - от 200 до 10 000 рублей.

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Да, этот документ требуется на всех играх РПЛ.

UPD: результат

Свернуть

Наша ставка выиграла. «Пари НН» одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу Калинского, добившего мяч после нереализованного пенальти от Сулейманова.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer141 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer172 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer506 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer141 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer141 дней 7 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer127 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer141 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer506 дней 7 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer141 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_akcii_452e34d052.jpgbonus rating3.7/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svgдо 155 000 ₽
Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»
Получить бонусПодробнее
bonus timer141 дней 5 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer141 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer141 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё