Розыгрыш PARI: до 1 000 000 рублей за контент в социальных сетях

Партнерский проект
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Букмекерская контора PARI учредила специальную премия за креативный и яркий спортивный контент. Снимаешь оригинальные, интересные видео - получаешь денежные призы! Призовой фонд конкурса - 2 950 000 ₽.
Для самых креативных пользователей предусмотрено несколько денежных призов:
А самый активный участник акции по итогам недели вознаграждается 150 000 ₽.
Победителей конкурса определяет жюри в составе известного регбиста Василия Артемьева, комментатора Дмитрия Губерниева и основателья медиафутбольного клуба «Амкал» Германа El Classico.
+ В конкурсе может принять любой желающий.
+ Все, что требуется от участников - это креативный взгляд на мир спорта, умение и желание делать прикольный контент.
- Приз можно выиграть лишь в одной из номинации.
Замечательная акция PARI для молодых и не только людей с фантазией и хорошим вкусом. Неоспоримый плюс конкурса - он практически не требует от участника финансовых расходов. Достаточно иметь телефон или другой мобильный гаджет.
Партнерский проект