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7 июля 6:42ГлавнаяБонусы
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Розыгрыш PARI: до 1 000 000 рублей за контент в социальных сетях

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Достойная награда за креативность
Валентин Васильев
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Букмекерская контора PARI учредила специальную премия за креативный и яркий спортивный контент. Снимаешь оригинальные, интересные видео - получаешь денежные призы! Призовой фонд конкурса - 2 950 000 ₽.

Промокод PARI до 25000 рублей

Как получить бонус?

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  1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте PARI.
  2. Перейдите на промо-страницу акции и нажмите кнопку «Оставить заявку».
  3. На этой же странице скачайте графические материалы (рамки и плашки с логотипом БК) и используйте их в своих видео или фото. Без этих плашек контент к конкурсу не допускается.
  4. Поставьте хештег #ПАРИ_КОНТЕНТБИТВА и отметьте аккаунт Pari (@bc_pari) в своей публикации.
  5. Опубликуйте пост на своей странице в любой из соцсетей. Количество постов не ограничено. В акции могут участвовать и несколько публикаций.

Для самых креативных пользователей предусмотрено несколько денежных призов:

  • за лучший аккаунт в социальных сетях – 1 000 000 ₽;
  • за лучшее короткое видео – 500 000 ₽;
  • за лучшее фото – 250 000 ₽.

А самый активный участник акции по итогам недели вознаграждается 150 000 ₽. 

Победителей конкурса определяет жюри в составе известного регбиста Василия Артемьева, комментатора Дмитрия Губерниева и основателья медиафутбольного клуба «Амкал» Германа El Classico.

Плюсы и минусы

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+ В конкурсе может принять любой желающий. 
+ Все, что требуется от участников - это креативный взгляд на мир спорта, умение и желание делать прикольный контент.

- Приз можно выиграть лишь в одной из номинации.

Заключение 

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Замечательная акция PARI для молодых и не только людей с фантазией и хорошим вкусом. Неоспоримый плюс конкурса - он практически не требует от участника финансовых расходов. Достаточно иметь телефон или другой мобильный гаджет.

Обзор букмекерской конторы PARI

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Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров