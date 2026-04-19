Андрей Рублев – Артюр Фис, 19 апреля: прогноз на финал турнира в Барселоне

Фис – один из самых талантливых теннисистов молодого поколения. Он уже подбирался к топ-10 мирового рейтинга, но дальнейшему продвижению мешали травмы. Из-за проблем со здоровьем француз пропустил половину прошлого сезона и старт нынешнего. Но на пяти из шести своих турниров в 2026 г. он дошел минимум до четвертьфинала. В общем, Фис – крайне опасный соперник для Рублёва, особенно на грунте. Результат единственной очной встречи на этом покрытии показателен – уверенная победа француза.

Неслучайно букмекеры считают россиянина андердогом финала. Как и Фис, он старается играть в агрессивный теннис, но в общей мощи и подвижности француз сопернику не уступает, а в последние годы всё чаще его превосходит. Рублёву понадобится собрать воедино весь свой опыт, а также технические навыки и добавить к этому эмоциональную устойчивость – тогда шансы будут выше.

Рискнем предположить, что россиянин сделает выводы после нестабильной и нервной игры с Меджедовичем, а потому зацепится как минимум за плюсовую фору в 4,5 гейма.