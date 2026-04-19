Андрей Рублев – Артюр Фис, 19 апреля: прогноз на финал турнира в Барселоне

В финале грунтового турнира ATP-500 в Барселоне встретятся Андрей Рублёв и Артюр Фис Меджедович. Вторая ракетка России не брал титулов больше года. Сумеет ли наконец-то добраться до трофея?
Дата / Время: 19.04.2026, не ранее 17:00 по московскому времени
Арена: Real Club de Tenis Barcelona, корт имени Рафаэля Надаля (Барселона, Испания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Андрей Рублёв (28 лет, 15-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Артюр Фис (21 год, 30-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Бывшая пятая ракетка мира. Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 17 титулов ATP, в том числе шесть – на грунте. В нынешнем сезоне на харде дошел до полуфинала в Гонконге, Дохе и Дубае, а на Australian Open вылетел в третьем круге. Всего в 2026 г. одержал 15 побед при семи поражениях. На турнире в Барселоне уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел во втором круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Выиграл три турнира ATP, в том числе два грунтовых. В нынешнем сезоне на харде дошел до финала в Дохе и полуфинала в Майами, на Australian Open не выступил из-за травмы. Всего в 2026 г. одержал 17 побед при пяти поражениях. На турнире в Барселоне уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел в полуфинале.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсмены ранее провели два официальных очных матча. Единственную встречу на харде выиграл Рублёв, на грунте – Фис.
Букмекеры считают фаворитом француза. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,47 на его победу и 2,85 на успех россиянина.
Букмекеры ждут, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,96 на ТБ (22,5) и 1,84 на ТМ (22,5).
Фис – один из самых талантливых теннисистов молодого поколения. Он уже подбирался к топ-10 мирового рейтинга, но дальнейшему продвижению мешали травмы. Из-за проблем со здоровьем француз пропустил половину прошлого сезона и старт нынешнего. Но на пяти из шести своих турниров в 2026 г. он дошел минимум до четвертьфинала. В общем, Фис – крайне опасный соперник для Рублёва, особенно на грунте. Результат единственной очной встречи на этом покрытии показателен – уверенная победа француза.
Неслучайно букмекеры считают россиянина андердогом финала. Как и Фис, он старается играть в агрессивный теннис, но в общей мощи и подвижности француз сопернику не уступает, а в последние годы всё чаще его превосходит. Рублёву понадобится собрать воедино весь свой опыт, а также технические навыки и добавить к этому эмоциональную устойчивость – тогда шансы будут выше.
Рискнем предположить, что россиянин сделает выводы после нестабильной и нервной игры с Меджедовичем, а потому зацепится как минимум за плюсовую фору в 4,5 гейма.