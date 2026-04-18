Андрей Рублев – Хамад Меджедович, 18 апреля: прогноз на полуфинал турнира в Барселоне

В полуфинале грунтового турнира ATP-500 в Барселоне встретятся Андрей Рублёв и Хамад Меджедович. Сумеет ли вторая ракетка России обыграть серба и вплотную приблизиться к титулу?
Дата / Время: 18.04.2026, не ранее 14:30 по московскому времени
Арена: Real Club de Tenis Barcelona, корт имени Рафаэля Надаля (Барселона, Испания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Андрей Рублёв (28 лет, 15-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Хамад Меджедович (22 года, 88-я ракетка мира)
Победитель этого матча в финале встретится с сильнейшим из пары Кэмерон Норри (Великобритания, 7) / Рафаэль Ходар (Испания) – Артюр Фис (Франция, 9)
Бывшая пятая ракетка мира. Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 17 титулов ATP, в том числе шесть – на грунте. В нынешнем сезоне на харде дошел до полуфинала в Гонконге, Дохе и Дубае, а на Australian Open вылетел в третьем круге. Всего в 2026 г. одержал 14 побед при семи поражениях. На турнире в Барселоне уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел во втором круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Не поднимался выше 57-го места в мировом рейтинге и не брал титулов на уровне ATP. В нынешнем сезоне вылетел во втором круге Australian Open, выиграл грунтовый «Челленджер» в Неаполе. Всего в 2026 г. на уровне ATP одержал шесть побед при пяти поражениях. На турнире в Барселоне показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел во втором круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсмены ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают фаворитом россиянина. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,68 на его победу и 2,30 на успех серба.
Букмекеры ждут, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,83 на ТБ (22,5) и 1,97 на ТМ (22,5).
Снятие Карлоса Алькараса радикально увеличило шансы Рублёва на выход в финал – тем более с учетом вылета де Минаура. Но австралийца, посеянного под третьим номером, выбил как раз Меджедович. И серба нельзя недооценивать – он пробился в основную сетку через квалификацию, а затем за три матча не отдал соперникам ни сета.
Глобально терять Меджедовичу нечего. Он уже выдал один из самых качественных турниров в карьере. А вот на Рублёва оказывается более высокое давление, тем более на фоне нестабильных результатов в последние годы. С учетом эмоциональности россиянина едва ли можно ожидать, что матч получится для него легкой прогулкой.
Рискнем предположить, что как минимум первый сет получится конкурентным – хотя бы на 10 геймов. Дальше многое будет зависеть от того, насколько хватит сил Меджедовичу и эмоциональной стабильности Рублёву.