Андрей Рублев – Хамад Меджедович, 18 апреля: прогноз на полуфинал турнира в Барселоне

Снятие Карлоса Алькараса радикально увеличило шансы Рублёва на выход в финал – тем более с учетом вылета де Минаура. Но австралийца, посеянного под третьим номером, выбил как раз Меджедович. И серба нельзя недооценивать – он пробился в основную сетку через квалификацию, а затем за три матча не отдал соперникам ни сета.

Глобально терять Меджедовичу нечего. Он уже выдал один из самых качественных турниров в карьере. А вот на Рублёва оказывается более высокое давление, тем более на фоне нестабильных результатов в последние годы. С учетом эмоциональности россиянина едва ли можно ожидать, что матч получится для него легкой прогулкой.

Рискнем предположить, что как минимум первый сет получится конкурентным – хотя бы на 10 геймов. Дальше многое будет зависеть от того, насколько хватит сил Меджедовичу и эмоциональной стабильности Рублёву.