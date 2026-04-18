Андрей Рублев – Хамад Меджедович, 18 апреля: прогноз на полуфинал турнира в Барселоне

Россиянин и серб впервые проведут очный матч
Александр Бокулёв
Источник: ATP
В полуфинале грунтового турнира ATP-500 в Барселоне встретятся Андрей Рублёв и Хамад Меджедович. Сумеет ли вторая ракетка России обыграть серба и вплотную приблизиться к титулу?

Дата / Время: 18.04.2026, не ранее 14:30 по московскому времени

Арена: Real Club de Tenis Barcelona, корт имени Рафаэля Надаля (Барселона, Испания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom

Андрей Рублёв (28 лет, 15-я ракетка мира, 5-й номер посева)

  • 1-й круг: Мариано Навоне (Аргентина) – 6:4, 7:5
  • 2-й круг: Лоренцо Сонего (Италия) – 6:2, 6:3
  • 1/4 финала: Томаш Махач (Чехия) – 6:4, 6:3

Хамад Меджедович (22 года, 88-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Марко Трунгеллити (Аргентина) – 7:5, 6:4
  • 2-й круг: Алекс де Минаур (Австралия, 3) – 6:3, 6:4
  • 1/4 финала: Нуну Боржеш (Португалия) – 7:6 (8:6), 6:2

Победитель этого матча в финале встретится с сильнейшим из пары Кэмерон Норри (Великобритания, 7) / Рафаэль Ходар (Испания) – Артюр Фис (Франция, 9)

Андрей Рублёв

Бывшая пятая ракетка мира. Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 17 титулов ATP, в том числе шесть – на грунте. В нынешнем сезоне на харде дошел до полуфинала в Гонконге, Дохе и Дубае, а на Australian Open вылетел в третьем круге. Всего в 2026 г. одержал 14 побед при семи поражениях. На турнире в Барселоне уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел во втором круге.

Хамад Меджедович

Не поднимался выше 57-го места в мировом рейтинге и не брал титулов на уровне ATP. В нынешнем сезоне вылетел во втором круге Australian Open, выиграл грунтовый «Челленджер» в Неаполе. Всего в 2026 г. на уровне ATP одержал шесть побед при пяти поражениях. На турнире в Барселоне показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел во втором круге.

Личные встречи

Спортсмены ранее не проводили официальных очных матчей.

Букмекеры считают фаворитом россиянина. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,68 на его победу и 2,30 на успех серба.

Букмекеры ждут, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,83 на ТБ (22,5) и 1,97 на ТМ (22,5).

 Победа РублёваПобеда МеджедовичаТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE1,682,301,831,97

Снятие Карлоса Алькараса радикально увеличило шансы Рублёва на выход в финал – тем более с учетом вылета де Минаура. Но австралийца, посеянного под третьим номером, выбил как раз Меджедович. И серба нельзя недооценивать – он пробился в основную сетку через квалификацию, а затем за три матча не отдал соперникам ни сета.

Глобально терять Меджедовичу нечего. Он уже выдал один из самых качественных турниров в карьере. А вот на Рублёва оказывается более высокое давление, тем более на фоне нестабильных результатов в последние годы. С учетом эмоциональности россиянина едва ли можно ожидать, что матч получится для него легкой прогулкой.

Рискнем предположить, что как минимум первый сет получится конкурентным – хотя бы на 10 геймов. Дальше многое будет зависеть от того, насколько хватит сил Меджедовичу и эмоциональной стабильности Рублёву.

