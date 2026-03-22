Елена Рыбакина – Марта Костюк, 22 марта: прогноз на матч турнира в Майами

На втором подряд турнире WTA-1000 казахстанка Елена Рыбакина и украинка Марта Костюк встретятся в третьем круге. Сумеет ли уроженка Москвы и в этот раз одержать победу?
Дата / Время: 22.03.2026, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: Hard Rock Stadium, стадион (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Елена Рыбакина (26 лет, 2-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Марта Костюк (23 года, 28-я ракетка мира, 27-й номер посева)
Победительница этого матча в 1/8 финала встретится с сильнейшей из пары Ива Йович (США, 18) – Талия Гибсон (Австралия) / Наоми Осака (Япония, 16)
Победительница 12 турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022 и последнего Australian Open. Семь титулов взяла на харде. В нынешнем сезоне, помимо победы на Australian Open, дошла до финала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала в Брисбене и Дохе. Всего в 2026 г. одержала 18 побед при четырех поражениях. На турнире в Майами доходила до финала в 2023 и 2024 гг., а в прошлом сезоне вылетела во втором круге.
Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде – в Остине-2023 на харде. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до финала в Брисбене, на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2026 г. одержала шесть побед при трех поражениях. В Майами лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до четвертого круга.
Спортсменки ранее провели пять официальных очных матчей. Рыбакина выиграла единственную встречу на грунте. На харде она одержала три победы, Костюк – одну.
Букмекеры считают явной фавориткой Рыбакину. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,25 на её победу и 4,00 на успех Костюк.
Недавний очный матч спортсменок продлился 20 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,85 на ТБ (20,5) и 1,95 на ТМ (20,5).
Можем повторить то же самое, что при прогнозе на прошлый матч спортсменок, который оказался успешным. Костюк – очень боевитая теннисистка, которая способна конкурировать с любыми соперницами, особенно если ловит кураж. Но базово, конечно, Рыбакина сильнее. Вдобавок в Майами казахстанка уже пребывает в хорошем соревновательном тонусе, тогда как в Индиан-Уэллсе она добавляла по ходу турнира.
Не исключаем, что в этот раз Рыбакина обыграет Костюк более уверенно. Но односторонний матч всё же не ждем. Рискнем предположить, что украинка вновь избежит разгрома и удержит фору в 5,5 гейма.