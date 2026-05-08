Мария Саккари – Елена Рыбакина, 8 мая: прогноз на матч турнира в Риме

Нелегкий старт для второй ракетки мира?
Казахстанка Елена Рыбакина на правах сеяной стартует на грунтовом турнире WTA-1000 в Риме со второго круга. На этой стадии ей будет противостоять гречанка Мария Саккари. Сумеет ли вице-лидер мирового рейтинга обыграть некогда одну из ведущих теннисисток планеты?

Дата / Время: 08.05.2026, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: Foro Italico, Центральный корт (Рим, Италия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

Мария Саккари (30 лет, 47-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Лилли Таггер (Австрия) – 5:7, 6:3, 6:0

Елена Рыбакина (26 лет, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: –

Победительница этого матча в третьем круге встретится с сильнейшей из пары Ван Синьюй (Китай, 31) – Александра Эала (Филиппины)

Мария Саккари

Бывшая третья ракетка мира. Выиграла два турнира WTA, в том числе один грунтовый. В нынешнем сезоне на харде дошла до полуфинала в Дохе, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2026 г. одержала девять побед при восьми поражениях. На турнире в Риме лучший результат показала в 2019 г., когда дошла до полуфинала. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.

Елена Рыбакина

Победительница 13 турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022 и последнего Australian Open. Пять титулов взяла на грунте, включая Штутгарт-2026. В нынешнем сезоне, помимо победы на Australian Open, на харде дошла до финала в Индиан-Уэллсе и полуфинала в Майами. Всего в 2026 г. одержала 27 побед при шести поражениях. Турнир в Риме выиграла в 2023 г., а в прошлом сезоне вылетела в третьем круге.

Личные встречи

Спортсменки ранее провели шесть официальных очных матчей. Единственную встречу на траве выиграла Рыбакина. На харде она одержала четыре победы, Саккари – одну.

Ставки на исход

Букмекеры считают явной фавориткой казахстанку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,14 на её победу и 5,70 на успех гречанки.

Ставки на тоталы

Пять из шести очных матчей спортсменок продлились не менее 19 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,74 на ТБ (18,5) и 2,06 на ТМ (18,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа СаккариПобеда РыбакинойТБ (18,5)ТМ (18,5)
WINLINE5,701,141,742,06

Прогноз и ставка

Саккари изредка напоминает саму себя образца пребывания в мировой элите. Но в среднем результаты гречанки довольно скромны. Разумеется, Рыбакина выглядит явной фавориткой предстоящего матча. Но уж слишком тяжела была казахстанка в Мадриде, чтобы ожидать от нее ровного старта в Риме.

Если будет сбоить подача, нельзя исключать даже потери сета от Рыбакиной. А с учетом коэффициентов вариант с плюсовой форой по геймам через Саккари кажется вполне уместным. Играем Ф1 (+6,5).

