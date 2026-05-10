Людмила Самсонова – Анастасия Потапова, 10 мая: прогноз на матч турнира в Риме

В третьем круге грунтового турнира WTA-1000 в Риме встретятся бывшие соотечественницы. Людмила Самсонова по-прежнему представляет Россию, а вот Анастасия Потапова выступает за Австрию. Кто окажется сильнее в их очном противостоянии?
Дата / Время: 10.05.2026, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: Foro Italico (Рим, Италия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Людмила Самсонова (27 лет, 21-я ракетка мира, 20-й номер посева)
Анастасия Потапова (25 лет, 38-я ракетка мира)
Победительница этого матча в четвертом круге встретится с сильнейшей из пары Джессика Пегула (США, 5) – Ребека Масарова (Швейцария)
Взяла пять титулов WTA в одиночном разряде, но ни одного на грунте. В нынешнем сезоне на харде дошла до четвертьфинала в Брисбене и Абу-Даби, на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2026 г. одержала семь побед при 10 поражениях. На турнире в Риме уже повторила лучший результат, ранее показанный в 2023 г. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.
Бывшая первая ракетка мира среди юниоров. На уровне WTA выиграла три турнира в одиночном разряде – один на грунте, два на харде. В нынешнем сезоне дошла до финала в Линце, полуфинала в Мадриде и четвертьфинала в Клуж-Напоке, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала 18 побед при 11 поражениях. На турнире в Риме уже повторила свой лучший результат, ранее показанный в 2023 г. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.
Спортсменки ранее провели три официальных очных матча. На грунте они обменялись победами. Единственную встречу на харде выиграла Потапова.
Букмекеры считают австрийку явной фавориткой. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,58 на её победу и 2,35 на успех россиянки.
Оба очных матча спортсменок на грунте продлились три сета. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,94 на ТБ (21,5) и 1,86 на ТМ (21,5).
Потапова великолепна в грунтовом сезоне. При этом в Риме из-за прежней просадки в рейтинге ей пришлось проходить через квалификацию. Австрийка справилась, а в основной сетке успела выбить сеяную Мухову.
Пожалуй, главный вопрос – на сколько ещё хватит сил Потаповой. В последние недели на ней огромная физическая и эмоциональная нагрузка. Возможно, это самый интенсивный период в карьере спортсменки. Но Самсонову австрийка точно способна проходить. Россиянка так и не вернула стабильность в нынешнем сезоне и выступает очень неровно.
Впрочем, фирменную неуступчивость Самсонова сохранила. Вот и в предстоящем матче, полагаем, она как минимум навяжет борьбу и сумеет затормозить кураж Потаповой. Рискнем заиграть ТБ (19,5) в ожидании конкурентной встречи.