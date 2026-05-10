Людмила Самсонова – Анастасия Потапова, 10 мая: прогноз на матч турнира в Риме

Потапова великолепна в грунтовом сезоне. При этом в Риме из-за прежней просадки в рейтинге ей пришлось проходить через квалификацию. Австрийка справилась, а в основной сетке успела выбить сеяную Мухову.

Пожалуй, главный вопрос – на сколько ещё хватит сил Потаповой. В последние недели на ней огромная физическая и эмоциональная нагрузка. Возможно, это самый интенсивный период в карьере спортсменки. Но Самсонову австрийка точно способна проходить. Россиянка так и не вернула стабильность в нынешнем сезоне и выступает очень неровно.

Впрочем, фирменную неуступчивость Самсонова сохранила. Вот и в предстоящем матче, полагаем, она как минимум навяжет борьбу и сумеет затормозить кураж Потаповой. Рискнем заиграть ТБ (19,5) в ожидании конкурентной встречи.