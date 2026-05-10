Людмила Самсонова – Анастасия Потапова, 10 мая: прогноз на матч турнира в Риме

Бывшая россиянка продолжает феноменальный грунтовый сезон
Александр Бокулёв
Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Людмила Самсонова
  • Анастасия Потапова
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

В третьем круге грунтового турнира WTA-1000 в Риме встретятся бывшие соотечественницы. Людмила Самсонова по-прежнему представляет Россию, а вот Анастасия Потапова выступает за Австрию. Кто окажется сильнее в их очном противостоянии?

Дата / Время: 10.05.2026, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: Foro Italico (Рим, Италия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

Людмила Самсонова (27 лет, 21-я ракетка мира, 20-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Энн Ли (США) – 6:4, 6:3

Анастасия Потапова (25 лет, 38-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Далма Галфи (Венгрия) – 5:7, 6:2, 6:4
  • 2-й круг: Каролина Мухова (Чехия, 11) – 6:3, 6:2

Победительница этого матча в четвертом круге встретится с сильнейшей из пары Джессика Пегула (США, 5) – Ребека Масарова (Швейцария)

Людмила Самсонова

Взяла пять титулов WTA в одиночном разряде, но ни одного на грунте. В нынешнем сезоне на харде дошла до четвертьфинала в Брисбене и Абу-Даби, на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2026 г. одержала семь побед при 10 поражениях. На турнире в Риме уже повторила лучший результат, ранее показанный в 2023 г. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.

Анастасия Потапова

Бывшая первая ракетка мира среди юниоров. На уровне WTA выиграла три турнира в одиночном разряде – один на грунте, два на харде. В нынешнем сезоне дошла до финала в Линце, полуфинала в Мадриде и четвертьфинала в Клуж-Напоке, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала 18 побед при 11 поражениях. На турнире в Риме уже повторила свой лучший результат, ранее показанный в 2023 г. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.

Личные встречи

Спортсменки ранее провели три официальных очных матча. На грунте они обменялись победами. Единственную встречу на харде выиграла Потапова.

Ставки на исход

Букмекеры считают австрийку явной фавориткой. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,58 на её победу и 2,35 на успех россиянки.

Ставки на тоталы

Оба очных матча спортсменок на грунте продлились три сета. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,94 на ТБ (21,5) и 1,86 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа СамсоновойПобеда ПотаповойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE2,351,581,941,86

Прогноз и ставка

Потапова великолепна в грунтовом сезоне. При этом в Риме из-за прежней просадки в рейтинге ей пришлось проходить через квалификацию. Австрийка справилась, а в основной сетке успела выбить сеяную Мухову.

Пожалуй, главный вопрос – на сколько ещё хватит сил Потаповой. В последние недели на ней огромная физическая и эмоциональная нагрузка. Возможно, это самый интенсивный период в карьере спортсменки. Но Самсонову австрийка точно способна проходить. Россиянка так и не вернула стабильность в нынешнем сезоне и выступает очень неровно.

Впрочем, фирменную неуступчивость Самсонова сохранила. Вот и в предстоящем матче, полагаем, она как минимум навяжет борьбу и сумеет затормозить кураж Потаповой. Рискнем заиграть ТБ (19,5) в ожидании конкурентной встречи.

loading