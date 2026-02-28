Оксана Селехметьева – Пэйтон Стирнс, 28 февраля: прогноз на матч турнира в Остине

В ночь на субботу, 28 февраля, российская теннисистка Оксана Селехметьева сыграет против американки Пэйтон Стирнс в матче за выход в полуфинал турнира WTA-250 в Остине. Оцениваем форму спортсменок и подбираем оптимальное пари на грядущее противостояние.

Дата / Время: 28.02.2026, не ранее 03:00 по московскому времени

Арена: