Оксана Селехметьева – Пэйтон Стирнс, 28 февраля: прогноз на матч турнира в Остине

В ночь на субботу, 28 февраля, российская теннисистка Оксана Селехметьева сыграет против американки Пэйтон Стирнс в матче за выход в полуфинал турнира WTA-250 в Остине. Оцениваем форму спортсменок и подбираем оптимальное пари на грядущее противостояние.
Дата / Время: 28.02.2026, не ранее 03:00 по московскому времени
Арена:
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Оксана Селехметьева (23 года, 76-я ракетка мира)
Пэйтон Стирнс (24 года, 62-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Победительница этого матча в полуфинале встретится с сильнейшей из пары Кимберли Биррелл (Австралия) – Айла Томлянович (Австралия).
Победительница трех турниров категории WTA 125 и одиннадцати турниров серии ITF. На юниорском уровне выиграла US Open (2019) и «Ролан Гаррос» (2021) в парном разряде. На прошлой неделе установила карьерный максимум, добравшись до 74-й строчки в одиночном рейтинге. Всего в нынешнем сезоне одержала восемь побед при четырех поражениях.
Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде. Специализируется на грунтовом покрытии. В минувшем сезоне лучшим результатом американки был выход в полуфинал «тысячника» в Риме. По ходу текущей кампании одержала семь побед и потерпела шесть неудач.
Теннисистки впервые в карьере проведут между собой официальный матч.
Букмекеры ведут американку фавориткой предстоящего матча. В линии PARI коэффициент на победу Стирнс составляет 1,50. Успех Селехметьевой оценивается в 2,55.
Эксперты не исключают, что матч завершится в двух быстрых сетах. Сейчас PARI предлагает коэффициенты 1,35 на ТБ (18,5) и 2,90 на ТБ (18,5).
Девушки прошли похожий путь на старте нынешнего сезона. Лучшим результатом обеих спортсменок является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Тем не менее в Остине более цельной по игре выглядит именно Стирнс. В предыдущем раунде американка легко расправилась с неуступчивой Йуван, в то время как Селехметьева испытала трудности с Рахимовой.
Исход матча за выход в полуфинал будет зависеть, в первую очередь, от хозяйки местных кортов. Если Стирнс сохранит высокий процент попаданий первым мячом, у Селехметьевой будет мало шансов. Кроме того, американка гораздо опытнее своей ближайшей соперницы по выступлениях на поздних стадиях турниров. Заиграем победу Стирнс с небольшой форой по геймам.