Швейцария — Австрия, прогноз на 22 мая: ставки и коэффициенты на четвертьфинал ЧМ-2025 по хоккею

У Австрии очень неуступчивая и крепкая команда, которая за последние годы явно приблизилась к уровню плей-офф чемпионата мира и вот наконец туда попала. Но прогресс сборной Швейцарии впечатляет ещё сильнее. Сейчас это действительно полноценный мировой гранд, который ожидаемо идет явным фаворитом у букмекеров.

Швейцарцы лишь раз потеряли очки на групповом этапе, уступив чехам в первом туре в овертайме. В дальнейшем команда одержала шесть подряд побед в основное время. По итогам группового этапа швейцарцы по разнице заброшенных и пропущенных шайб отстали только от канадцев — и то лишь на пару пунктов.

В общем, номинальные фавориты действительно базово превосходят австрийцев в классе. Конечно, у этого есть обратная сторона, ведь давления на швейцарцев больше — особенно в плей-офф. Но класса, полагаем, им хватит для того, чтобы оправдать статус. Ждем победу сборной Швейцарии в основное время при минимум пяти голах.