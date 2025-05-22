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21 мая 14:22ГлавнаяПрогнозыХоккейЧемпионат мира по хоккею

Швейцария — Австрия, прогноз на 22 мая: ставки и коэффициенты на четвертьфинал ЧМ-2025 по хоккею

Фаворит очевиден
Александр Бокулёв

Сборная Швейцарии по хоккею выиграла группу на чемпионате мира 2025 года и в четвертьфинале встретится с австрийцами, которые впервые вышли в плей-офф. Какую ставку выбрать на это противостояние?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Швейцария

22.05.2025, Чт

17:20 МСК

Австрия

П1 - 1,16

Х - 10,50

П2 - 13,00

Турнир: чемпионат мира по хоккею, 1/4 финала

Стадион: «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания)

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Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

Швейцария

22

11

7

187-115

Австрия

7

11

22

115-187

Последние игры сборной Швейцарии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.05.2025Швейцария

4:1

Казахстан

Чемпионат мира

18.05.2025Венгрия

0:10

Швейцария

Чемпионат мира

16.05.2025Швейцария

3:0

Норвегия

Чемпионат мира

15.05.2025Швейцария

5:1

Германия

Чемпионат мира

12.05.2025США

0:3

Швейцария

Чемпионат мира

Последние игры сборной Австрии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.05.2025Латвия

1:6

Австрия

Чемпионат мира

18.05.2025Словения

2:3 Б

Австрия

Чемпионат мира

16.05.2025Австрия

5:2

Франция

Чемпионат мира

15.05.2025Канада

5:1

Австрия

Чемпионат мира

12.05.2025Австрия

3:2 Б

Словакия

Чемпионат мира

Место в турнирной таблице

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Итоговое положение в группах

Группа A

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Канада

7

6001

34-7

19

2. Швеция

7

6010

28-8

18

3. Финляндия

7

4210

22-10

16

4. Австрия

7

2230

21-18

10

5. Латвия

7

3040

17-25

9

6. Словакия

7

2041

9-24

7

7. Словения

7

1060

9-29

4

8. Франция

7

0061

8-27

1

Группа B

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Швейцария

7

6001

34-9

19

2. США

7

5110

34-14

17

3. Чехия

7

5110

35-14

17

4. Дания

7

3130

25-24

11

5. Германия

7

3031

20-22

10

6. Норвегия

7

1051

13-24

4

7. Венгрия

7

1060

8-39

3

8. Казахстан

7

1060

9-32

3

Пары плей-офф

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1/4 финала (22 мая)

США — Финляндия, 17:20 мск

Швейцария — Австрия, 17:20

Канада — Дания, 21:20

Швеция — Чехия, 21:20

Прогноз на матч

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У Австрии очень неуступчивая и крепкая команда, которая за последние годы явно приблизилась к уровню плей-офф чемпионата мира и вот наконец туда попала. Но прогресс сборной Швейцарии впечатляет ещё сильнее. Сейчас это действительно полноценный мировой гранд, который ожидаемо идет явным фаворитом у букмекеров.

Швейцарцы лишь раз потеряли очки на групповом этапе, уступив чехам в первом туре в овертайме. В дальнейшем команда одержала шесть подряд побед в основное время. По итогам группового этапа швейцарцы по разнице заброшенных и пропущенных шайб отстали только от канадцев — и то лишь на пару пунктов.

В общем, номинальные фавориты действительно базово превосходят австрийцев в классе. Конечно, у этого есть обратная сторона, ведь давления на швейцарцев больше — особенно в плей-офф. Но класса, полагаем, им хватит для того, чтобы оправдать статус. Ждем победу сборной Швейцарии в основное время при минимум пяти голах.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Смотреть встречу Швейцария Австрия на территории РФ можно будет на телеканале «Матч! Игра», где эфир начнется в 17:15 по московскому времени. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Игра»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Сборная Швейцарии

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Вратари: Стефан Шарлен («Лангнау Тайгерс»), Леонардо Дженони («Цуг»), Сандро Эшлиманн («Давос»);

Защитники: Дин Кукан, Кристиан Марти (оба — «Цюрих Лайонс»), Андреа Глаузер («Лозанна»), Михаэль Фора («Давос»), Тим Берни («Женева-Серветт»), Йонас Зигенталер («Нью-Джерси Девилз»), Янис Мозер («Тампа-Бэй Лайтнинг»);

Нападающие: Саймон Кнак, Андрес Амбюль (оба — «Давос»), Дамьен Риат, Кен Ягер (оба — «Лозанна»), Нико Хишир («Нью-Джерси Девилз»), Грегори Хофманн («Цуг»), Тимо Майер, Денис Мальгин, Николя Бехлер, Свен Андригетто (все — «Цюрих Лайонс»), Сандро Шмид, Кристоф Бертши (оба — «Фрибур-Готтерон»), Тайлер Мой («Рапперсвиль-Йона Лейкерс»);

Главный тренер: Патрик Фишер.

Сборная Австрии

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Вратари: Давид Киккерт, Атте Толванен (оба «Ред Булл Зальцбург»), Флориан Форауэр («САК Клагенфурт»), Бенедикт Ошган («Векше Лейкерс»);

Защитники: Давид Майер, Пауль Штапельфельдт (оба «Ред Булл Зальцбург»), Рамон Шнецер («Пионерс Ворарльберг»), Бернд Вольф («Клотен»), Грегор Бибер («Рёгле»), Тимо Никл, Клеменс Унтервегер (оба «САК Клагенфурт»), Доминик Хайнрих («Вена Кэпиталз»);

Нападающие: Петер Шнайдер, Томас Раффл, Лукас Талер (все «Ред Булл Зальцбург»), Брайан Леблер («Блэк Уингз Линц»), Доминик Цвергер («Амбри-Пиотта»), Винценц Рорер («Цюрих Лайонс»), Лукас Хаудум, Пауль Хубер, Лукас Кайнц (все «Грац Найнти Найнерс»), Беньямин Баумгартнер («Берн»), Оливер Ахерманн («Ла-Шо-де-Фон»), Марко Каспер («Детройт Ред Уингз», США);

Главный тренер: Роджер Бадер.

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI предлагает очень высокие котировки на ничью или победу Австрии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 10,50 и 13,00 соответственно. Выигрыш Швейцарии идет за 1,16.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных