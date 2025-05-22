Швейцария — Австрия, прогноз на 22 мая: ставки и коэффициенты на четвертьфинал ЧМ-2025 по хоккею

Партнерский проект
Сборная Швейцарии по хоккею выиграла группу на чемпионате мира 2025 года и в четвертьфинале встретится с австрийцами, которые впервые вышли в плей-офф. Какую ставку выбрать на это противостояние?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, 1/4 финала
Стадион: «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания)
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|Швейцария
22
11
7
187-115
|Австрия
7
11
22
115-187
Последние игры сборной Швейцарии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.05.2025
|Швейцария
4:1
Казахстан
Чемпионат мира
|18.05.2025
|Венгрия
0:10
Швейцария
Чемпионат мира
|16.05.2025
|Швейцария
3:0
Норвегия
Чемпионат мира
|15.05.2025
|Швейцария
5:1
Германия
Чемпионат мира
|12.05.2025
|США
0:3
Швейцария
Чемпионат мира
Последние игры сборной Австрии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.05.2025
|Латвия
1:6
Австрия
Чемпионат мира
|18.05.2025
|Словения
2:3 Б
Австрия
Чемпионат мира
|16.05.2025
|Австрия
5:2
Франция
Чемпионат мира
|15.05.2025
|Канада
5:1
Австрия
Чемпионат мира
|12.05.2025
|Австрия
3:2 Б
Словакия
Чемпионат мира
Итоговое положение в группах
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Канада
7
|6
|0
|0
|1
34-7
19
|2. Швеция
7
|6
|0
|1
|0
28-8
18
|3. Финляндия
7
|4
|2
|1
|0
22-10
16
|4. Австрия
7
|2
|2
|3
|0
21-18
10
|5. Латвия
7
|3
|0
|4
|0
17-25
9
|6. Словакия
7
|2
|0
|4
|1
9-24
7
|7. Словения
7
|1
|0
|6
|0
9-29
4
|8. Франция
7
|0
|0
|6
|1
8-27
1
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Швейцария
7
|6
|0
|0
|1
34-9
19
|2. США
7
|5
|1
|1
|0
34-14
17
|3. Чехия
7
|5
|1
|1
|0
35-14
17
|4. Дания
7
|3
|1
|3
|0
25-24
11
|5. Германия
7
|3
|0
|3
|1
20-22
10
|6. Норвегия
7
|1
|0
|5
|1
13-24
4
|7. Венгрия
7
|1
|0
|6
|0
8-39
3
|8. Казахстан
7
|1
|0
|6
|0
9-32
3
1/4 финала (22 мая)
США — Финляндия, 17:20 мск
Швейцария — Австрия, 17:20
Канада — Дания, 21:20
Швеция — Чехия, 21:20
У Австрии очень неуступчивая и крепкая команда, которая за последние годы явно приблизилась к уровню плей-офф чемпионата мира и вот наконец туда попала. Но прогресс сборной Швейцарии впечатляет ещё сильнее. Сейчас это действительно полноценный мировой гранд, который ожидаемо идет явным фаворитом у букмекеров.
Швейцарцы лишь раз потеряли очки на групповом этапе, уступив чехам в первом туре в овертайме. В дальнейшем команда одержала шесть подряд побед в основное время. По итогам группового этапа швейцарцы по разнице заброшенных и пропущенных шайб отстали только от канадцев — и то лишь на пару пунктов.
В общем, номинальные фавориты действительно базово превосходят австрийцев в классе. Конечно, у этого есть обратная сторона, ведь давления на швейцарцев больше — особенно в плей-офф. Но класса, полагаем, им хватит для того, чтобы оправдать статус. Ждем победу сборной Швейцарии в основное время при минимум пяти голах.
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Смотреть встречу Швейцария — Австрия на территории РФ можно будет на телеканале «Матч! Игра», где эфир начнется в 17:15 по московскому времени.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Игра»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Вратари: Стефан Шарлен («Лангнау Тайгерс»), Леонардо Дженони («Цуг»), Сандро Эшлиманн («Давос»);
Защитники: Дин Кукан, Кристиан Марти (оба — «Цюрих Лайонс»), Андреа Глаузер («Лозанна»), Михаэль Фора («Давос»), Тим Берни («Женева-Серветт»), Йонас Зигенталер («Нью-Джерси Девилз»), Янис Мозер («Тампа-Бэй Лайтнинг»);
Нападающие: Саймон Кнак, Андрес Амбюль (оба — «Давос»), Дамьен Риат, Кен Ягер (оба — «Лозанна»), Нико Хишир («Нью-Джерси Девилз»), Грегори Хофманн («Цуг»), Тимо Майер, Денис Мальгин, Николя Бехлер, Свен Андригетто (все — «Цюрих Лайонс»), Сандро Шмид, Кристоф Бертши (оба — «Фрибур-Готтерон»), Тайлер Мой («Рапперсвиль-Йона Лейкерс»);
Главный тренер: Патрик Фишер.
Вратари: Давид Киккерт, Атте Толванен (оба — «Ред Булл Зальцбург»), Флориан Форауэр («САК Клагенфурт»), Бенедикт Ошган («Векше Лейкерс»);
Защитники: Давид Майер, Пауль Штапельфельдт (оба — «Ред Булл Зальцбург»), Рамон Шнецер («Пионерс Ворарльберг»), Бернд Вольф («Клотен»), Грегор Бибер («Рёгле»), Тимо Никл, Клеменс Унтервегер (оба — «САК Клагенфурт»), Доминик Хайнрих («Вена Кэпиталз»);
Нападающие: Петер Шнайдер, Томас Раффл, Лукас Талер (все — «Ред Булл Зальцбург»), Брайан Леблер («Блэк Уингз Линц»), Доминик Цвергер («Амбри-Пиотта»), Винценц Рорер («Цюрих Лайонс»), Лукас Хаудум, Пауль Хубер, Лукас Кайнц (все — «Грац Найнти Найнерс»), Беньямин Баумгартнер («Берн»), Оливер Ахерманн («Ла-Шо-де-Фон»), Марко Каспер («Детройт Ред Уингз», США);
Главный тренер: Роджер Бадер.
Букмекерская контора PARI предлагает очень высокие котировки на ничью или победу Австрии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 10,50 и 13,00 соответственно. Выигрыш Швейцарии идет за 1,16.
Партнерский проект