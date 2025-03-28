Чем известен Александр Дрозденко

В ноябре 1993 г. перешел в исполнительную власть, заняв должность вице-мэра Кингисеппского района. На этом посту курировал экономику и финансы. В 1996 г. был избран главой Кингисеппского района, получив 65% голосов. В 2000 г. переизбрался на второй срок (93,18%).