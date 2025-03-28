Чем известен Александр Дрозденко

Чем известен Александр ДрозденкоПутин поддержал выдвижение губернатора Ленинградской области на новый срок
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко поддержал его намерение выдвинуться на новый срок. Что о нем известно – в материале «Ведомостей».
Дрозденко Александр Юрьевич родился 1 ноября 1964 г. в Джамбульской области Казахстана. В 1986 г. окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства». В 2007 г. присовена степень кандидата экономических наук.
По окончании вуза работал экономистом в совхозах Кингисеппского района Ленинградской области. С 1988 по 1993 г. был главным экономистом АО «Агро-Балт». В 1991 г. избран депутатом Кингисеппского городского Совета народных депутатов, с 1993 г. являлся его председателем.
В ноябре 1993 г. перешел в исполнительную власть, заняв должность вице-мэра Кингисеппского района. На этом посту курировал экономику и финансы. В 1996 г. был избран главой Кингисеппского района, получив 65% голосов. В 2000 г. переизбрался на второй срок (93,18%).
В ноябре 2002 г. приглашен на работу в правительство Ленинградской области. Был назначен заместителем губернатора – председателем Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом.
В 2012 г. впервые возглавил Ленинградскую область. Заксобрание региона по представлению президента наделило Дрозденко соответствующими полномочиями. В сентябре 2015 г. одержал победу на первых для себя выборах губернатора. Баллотировался от «Единой России», набрал 82,1% голосов. В 2020 г. был переизбран с результатом 83,61% голосов.
Секретарь Ленинградского регионального отделения «Единой России». Член высшего совета партии.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2017), Почета (2014), Дружбы (1996), медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней (2008, 2002).