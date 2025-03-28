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Чем известен Александр Дрозденко

Путин поддержал выдвижение губернатора Ленинградской области на новый срок
Александр Тихонов
Сергей Савостьянов / ТАСС
Сергей Савостьянов / ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко поддержал его намерение выдвинуться на новый срок. Что о нем известно – в материале «Ведомостей».

Дрозденко Александр Юрьевич родился 1 ноября 1964 г. в Джамбульской области Казахстана. В 1986 г. окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства». В 2007 г. присовена степень кандидата экономических наук.

По окончании вуза работал экономистом в совхозах Кингисеппского района Ленинградской области. С 1988 по 1993 г. был главным экономистом АО «Агро-Балт». В 1991 г. избран депутатом Кингисеппского городского Совета народных депутатов, с 1993 г. являлся его председателем.

В ноябре 1993 г. перешел в исполнительную власть, заняв должность вице-мэра Кингисеппского района. На этом посту курировал экономику и финансы. В 1996 г. был избран главой Кингисеппского района, получив 65% голосов. В 2000 г. переизбрался на второй срок (93,18%).

В ноябре 2002 г. приглашен на работу в правительство Ленинградской области. Был назначен заместителем губернатора – председателем Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом.

В 2012 г. впервые возглавил Ленинградскую область. Заксобрание региона по представлению президента наделило Дрозденко соответствующими полномочиями. В сентябре 2015 г. одержал победу на первых для себя выборах губернатора. Баллотировался от «Единой России», набрал 82,1% голосов. В 2020 г. был переизбран с результатом 83,61% голосов.

Секретарь Ленинградского регионального отделения «Единой России». Член высшего совета партии.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2017), Почета (2014), Дружбы (1996), медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней (2008, 2002).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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