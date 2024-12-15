Гомеопатия: когда появилась и на чем основана

В 2017 г. Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований опубликовала меморандум, определяющий гомеопатию как лженауку, что привело к тому, что две российские компании, производящие и применяющие гомеопатические препараты в ветеринарии, подали иски против РАН и Комиссии по борьбе с лженаукой, потребовав компенсации моральных и материальных потерь. В 2018 г. оба иска были отклонены.