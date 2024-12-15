Гомеопатия: когда появилась и на чем основана

Гомеопатия: когда появилась и на чем основанаВ России метод лечения малыми дозами считается лженаукой
Гомеопатия – это альтернативный метод лечения, основанный на разработанном в начале XIX в. немецким медиком Самуэлем Ганеманом принципе «подобное лечится подобным». Он означает, что вещество, вызывающее болезненные симптомы у здорового человека, в малых дозах якобы может лечить такие же симптомы у больного. Для безопасности Ганеман придумал принимать это вещество в сверхмалых дозах.
В XIX-XX вв. гомеопатия получила широкое распространение в Европе, США, Индии и Латинской Америке. Гомеопаты не использовали такие традиционные средства, как кровопускание, лечение мышьяком и ртутью, поэтому самочувствие их пациентов объективно становилось лучше. Но с развитием химии и фармакологии теории Ганемана были опровергнуты.
Сейчас отношение к гомеопатии в мире варьируется. В одних странах ее поддерживают, в других – критикуют. В 2017 г. Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН признала гомеопатию лженаукой.
Как действует гомеопатия
По словам доктора медицинских наук Светланы Песониной, в основе гомеопатии лежит принцип подобия (similia similibus curentur), принцип исследования фармакодинамики (то, как действует препарат на здоровых людей), на данных токсикологии (симптомы, которые наблюдаются при отравлении, побочные действия лекарств), а также принцип назначения малых доз лекарств, приготовленных по особой технологии путем разведения и встряхивания. С этим принципом согласуется вся практика использования профилактических прививок – иммунизация как специфическая профилактика инфекционных болезней среди людей и животных, подчеркивает Песонина.
Какая польза от гомеопатии
Одним из аргументов в пользу гомеопатии является ее безопасность. Лекарства содержат минимальное количество активного вещества, что исключает риск передозировки или отравлений. По словам главного врача медицинского центра «Омела» Вадима Колосюка, это около 300 веществ растительного, минерального и животного происхождения.
Многие пациенты оставляют положительные отзывы о гомеопатии, утверждая, что она помогает при хронических заболеваниях, аллергиях, стрессе и бессоннице. Кроме того, она часто применяется как дополнение к традиционному лечению. Часть пациентов, использующая такие препараты, действительно замечает улучшение самочувствия (скептики объясняют это эффектом плацебо).
Изначально смысл гомеопатии был не в лечении какой-то болезни, а в лечении конкретного человека, со всеми свойственными именно ему болезнями, рассказывает Вадим Колосюк. Сегодня это океан самых разных методов, подходов, способов лечения, подчеркивает он.
Светлана Песонина выделяет среди преимуществ гомеопатии отсутствие побочных эффектов и аллергических реакций, лекарственной зависимости, привыкания, синдрома отмены, а также доступность и относительную дешевизну метода.
Вредна ли гомеопатия
Скептики указывают на отсутствие доказательств существования положительного эффекта от гомеопатии. Фармакологический эксперт Ирина Булыгина обращает внимание, что за два века не появилось никаких клинических исследований гомеопатических средств, подтверждающих, что эти препараты работают: «На ведро воды – капля молекулы, ну какой будет эффект?»
В то же время гомеопатические препараты проходят сертификацию, отмечает Булыгина. Некоторые из них зарегистрированы как БАДы, другие – как лекарственные средства. Также есть большая разница между гомеопатией, например, немецких производителей, которые «проводят хоть какие-то исследования», и российских, подчеркивает эксперт.
Среди недостатков гомеопатии можно отметить ее медлительность из-за того, что препараты содержат очень маленькие дозы действующего вещества, рассказывает Вадим Колосюк. Но и вредной для организма она быть не может, добавляет он.
Где запрещена гомеопатия
Гомеопатия активно практикуется в Индии, где существует министерство альтернативной медицины. Однако в ряде стран в последние годы она подвергается критике. Например, Национальный центр комплементарной и альтернативной медицины Национального института здоровья США заявил, что «результаты отдельных контролируемых исследований по гомеопатии противоречивы». Гонения на гомеопатию начались и в некоторых странах Европы.
В 2017 г. Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований опубликовала меморандум, определяющий гомеопатию как лженауку, что привело к тому, что две российские компании, производящие и применяющие гомеопатические препараты в ветеринарии, подали иски против РАН и Комиссии по борьбе с лженаукой, потребовав компенсации моральных и материальных потерь. В 2018 г. оба иска были отклонены.
Согласно позиции Генпрокуратуры РФ, действующие нормативные акты позволяют использовать методы гомеопатического лечения в практической медицине.
Почему гомеопатия снова стала популярной
Многие пациенты по всему миру положительно отзываются о гомеопатии, утверждая, что она помогает в случаях, когда традиционная медицина бессильна. По словам Светланы Песониной, сегодня гомеопатические лекарственные средства в своей повседневной практике используют 40% врачей Великобритании, 32% – Франции, 25% – Германии, где число врачей, за последние 10 лет отучившихся на гомеопатов, выросло в два раза.
Среди причин интереса к гомеопатии Песонина выделяет неудовлетворенность врачей возможностями стандартной терапии, практическое отсутствие индивидуального подхода в лечении, весьма значительный рост числа больных хроническими заболеваниями, в том числе сочетанными, с осложненными формами, рост числа пациентов с аллергическими заболеваниями и ухудшение экологической ситуации.
«У каждого человека с рождения есть какое-то слабое место или заболевание, которое передается в семье из поколения в поколение. Также все мы имеем свой характер, свои реакции на различные факторы, которые в академической медицинской науке почти никогда не принимаются во внимание. А в гомеопатии они учитываются», – отмечает доктор медицинских наук.
Важно помнить, что гомеопатией никогда не лечатся психические болезни, онкология и инфекционные заболевания, такие как туберкулез, сифилис, гонорея. «Даже если кто-то и обращается с подобным заболеванием, мы их отправляем к профильным специалистам», – заключает Песонина.