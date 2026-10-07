Аудитор, сенатор, губернатор и глава Росреестра: чем известен Игорь Васильев

Аудитор, сенатор, губернатор и глава Росреестра: чем известен Игорь ВасильевГендиректор парка «Патриот», обвиняемый в получении особо крупной взятки, отправлен под домашний арест
7 октября Хамовнический райсуд Москвы назначил домашний арест директору ФГАУ «Центральный парк «Патриот» Игорю Васильеву по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По данным ТАСС, речь идет о 18 млн руб. Ранее под стражу были взяты два заместителя Васильева. Что известно о руководителе «Патриота» – в справке «Ведомостей».
Игорь Владимирович Васильев родился 31 мая 1961 г. в Ленинграде. Отец был военным и полярным летчиком, мать – библиотекарем.
В 1983 г. окончил факультет прикладной математики и процессов управления Ленинградского государственного университета им. Жданова (ныне – СПбГУ) по специальности «математик».
Служба в органах госбезопасности
После вуза служил в Вооруженных силах, затем в органах госбезопасности: в 1985–1988 гг. – в управлении КГБ СССР по Ленинграду и Ленинградской области, в 1988–1992 гг. – в Первом главном управлении КГБ СССР (внешняя разведка), которое к 1991-му было преобразовано сначала в Центральную службу разведки СССР, затем в Службу внешней разведки РФ. По данным ТАСС, с 1991 г. начальником его управления был будущий премьер-министр Евгений Примаков.
В 1990 г. получил диплом Краснознаменного института КГБ СССР им. Андропова (ныне Академия внешней разведки) с квалификацией «референт-переводчик».
Предпринимательская и партийная деятельность
В 1992 г. ушел из силовых структур и занялся коммерческой деятельностью. На своем официальном сайте упоминал, что созданная им с партнерами IT-компания стала успешной и разрослась по всей стране. В 2003 г. перешел на работу в структуры партии «Единая Россия». В том же году окончил Высшую школу бизнеса МГУ им. Ломоносова по специальности «менеджмент».
В 2003–2004 гг. руководил управлением по инвестиционной деятельности центрального исполкома «Единой России», на общественных началах был вице-президентом межрегионального общественного фонда поддержки партии.
Работа в Совете Федерации и Счетной палате
С октября 2004 по май 2010 г. – член Совета Федерации от исполнительного органа власти Коми. Входил в комитет СФ по финансовым рынкам и денежному обращению, с 2007 г. – заместитель председателя комитета по делам Севера и малочисленных народов, с 2008 г. – зампред комиссии СФ по взаимодействию со Счетной палатой.
В 2005 г. полпред в Северо-Западном округе Илья Клебанов внес Васильева в список претендентов на пост главы Коми, но президент оставил в должности Владимира Торлопова.
13 мая 2010 г. Совет Федерации по представлению президента назначил Васильева аудитором Счетной палаты РФ. Курировал, в частности, вопросы налоговой и таможенных служб, Росимущества, а также проверял деятельность Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
В 2013 г. проверка Счетной палаты под руководством аудитора Васильева вскрыла масштабные нарушения в Росреестре. Выяснилось, что из 42,3 млрд руб., выделенных на подпрограмму «Создание системы кадастра недвижимости», 23,9 млрд руб. были потрачены с нарушениями, а целевая информационная система так и не заработала. Кроме того, были выявлены коррупционные схемы при сделках с землями площадью 3,5 млн кв. м, из-за чего бюджет недополучил 28,1 млрд руб. По итогам проверок были возбуждены два уголовных дела, руководящие сотрудники ведомства, включая замруководителя Росреестра Сергея Сапельникова и Юрия Акиньшина, лишились своих постов.
Руководство Росреестром
25 сентября 2013 г. Совет Федерации освободил Васильева от должности аудитора. 28 марта следующего года он возглавил Росреестр. Представляя нового руководителя, первый вице-премьер Игорь Шувалов поставил перед ним задачу запустить Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
К заслугам Васильева на этом посту относят упрощение процедуры регистрации прав на недвижимость и борьбу с коррупцией. Запуск ЕГРН 1 января 2017 г., уже после его ухода, сопровождался техническими сбоями.
Во главе Кировской области
28 июля 2016 г. указом президента Владимира Путина Васильев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области. Это произошло после отрешения экс-главы региона Никиты Белых от должности в связи с уголовным делом о взятке и утратой доверия главы государства.
10 сентября 2017 г. избран губернатором от «Единой России», набрав 64,03% голосов. 19 сентября вступил в должность на пятилетний срок. С 8 ноября 2019 г. возглавлял кировское региональное отделение «Единой России».
Сам Васильев признавался, что до назначения никогда не жил в Кировской области. Значительная часть обновленного правительства состояла из приглашенных специалистов, в том числе из федеральных структур.
За время правления Васильева регион вошел в нацпроект «Безопасные качественные дороги» и активно привлекал федеральные средства, благодаря чему с 2015 по 2022 г. бюджетные доходы выросли с 43 млрд до 78 млрд руб., а ВРП – с 276 млрд до 430 млрд руб. В сфере здравоохранения были восстановлены служба скорой помощи и санитарная авиация, создана крупная лаборатория, а период пандемии прошел без жестких ограничений. Кроме того, Кировская область стала одним из инициаторов модели «школ полного дня».
Одновременно в период руководства Васильева ухудшилась демографическая ситуация. Население Кировской области сократилось почти на 5%, рождаемость упала на 35%, а смертность выросла на 29%. Его срок также запомнился чередой громких коррупционных дел, «мусорным коллапсом» после реформы 2019 г. и спорами в сфере транспорта. К уголовной ответственности привлекались вице-губернатор Андрей Плитко и министр лесного хозяйства Алексей Шургин, министр информационных технологий Юрий Палюх, а также бывший глава администрации Кирова Илья Шульгин. 10 мая 2022 г. Васильев объявил об уходе с поста губернатора.
Карьера в Росстате и парке «Патриот»
15 сентября 2022 г. распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина он был назначен заместителем руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Курировал управление статистики образования, науки и инноваций, а также статистики сельского хозяйства и окружающей среды. 18 февраля 2025 г. освобожден от должности по собственной просьбе.
В марте 2025 г. возглавил АО «Военторг» – структуру Минобороны, отвечающую за питание и бытовое обеспечение войск. В марте 2026 г. состоялась официальная презентация Васильева в должности директора ФГАУ «Центральный парк «Патриот». На этом посту он сменил Вячеслава Ахмедова, осужденного за хищения при строительстве объектов парка.
Парк уже находился в центре коррупционных дел. В апреле 2026 г. за взятку 18 млн руб. задержали замдиректора Виталия Мелимука, а ранее по делу о хищениях более 25 млн руб. при строительстве был осужден бывший замминистра обороны Павел Попов.
Семья
Васильев женат. В браке родилась дочь Ольга.