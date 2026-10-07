Аудитор, сенатор, губернатор и глава Росреестра: чем известен Игорь Васильев

В 2013 г. проверка Счетной палаты под руководством аудитора Васильева вскрыла масштабные нарушения в Росреестре. Выяснилось, что из 42,3 млрд руб., выделенных на подпрограмму «Создание системы кадастра недвижимости», 23,9 млрд руб. были потрачены с нарушениями, а целевая информационная система так и не заработала. Кроме того, были выявлены коррупционные схемы при сделках с землями площадью 3,5 млн кв. м, из-за чего бюджет недополучил 28,1 млрд руб. По итогам проверок были возбуждены два уголовных дела, руководящие сотрудники ведомства, включая замруководителя Росреестра Сергея Сапельникова и Юрия Акиньшина, лишились своих постов.