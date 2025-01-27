Китайский Новый год: история и традиции праздника

Китайский Новый год: история и традиции праздникаКак отмечают наступление весны по лунному календарю
Китайский Новый год, или Праздник весны, – один из древнейших и самых значимых праздников в КНР. История торжества насчитывает тысячи лет, поэтому он давно стал культурным явлением не только в Поднебесной, но и во всем мире. Даты празднования китайского Нового года определяются по лунному календарю. В 2025 г. он наступит 29 января. По восточному летоисчислению в этот день начнется 4723 г.
Когда появился китайский Новый год
В Древнем Китае праздник был связан с сельскохозяйственным циклом: люди отмечали окончание зимы и начало весны, молясь богам и духам за хороший урожай. Согласно китайской мифологии, накануне к ним приходило чудовище Нянь (с кит. – «год»), которое пожирало запасы, скот, а иногда и детей. Чтобы обезопасить себя, жители Китая задабривали его едой, украшали жилища красными лентами, которые символизируют цвет солнца и радости, зажигали фонари и взрывали петарды, так как Нянь боялся красного цвета, света и громких звуков. Эти традиции сохранились до наших дней и стали неотъемлемой частью праздника.
Летоисчисление по лунному календарю ведется с 2968 г. до н. э., когда на престол взошел легендарный император Хуан-Ди. При этом первые упоминания о праздновании китайского Нового года относятся к империи Хань (202 г. до н. э. – 220 г. н. э.). Китайцы отсчитывают год от второго новолуния после зимнего солнцестояния, которое бывает не раньше 21 января и не позже 21 февраля.
В 1928 г. партия Гоминьдан попыталась синхронизировать китайский Новый год с григорианским календарем и перенести его на 1 января, но встретила сопротивление со стороны населения. В 1967 г. праздник был запрещен в ходе «культурной революции» в КНР. Его место занял Праздник весны, во время которого людям приходилось работать. В 1980 г. традиции китайского Нового года были восстановлены.
Сегодня праздник символизирует обновление, надежду и единение семьи. Люди верят, что правильное проведение ритуалов поможет привлечь удачу, богатство и счастье в новом году.
Как празднуется китайский Новый год
Китайский Новый год сопровождается большим количеством ритуалов. Например, сначала отмечается Малый Новый год, когда китайцы поклоняются Богу очага. В это время принято есть кунжутный рулет, проводить дома генеральную уборку, молоть просеянное зерно, покупать мясо, забивать курицу, ставить тесто для выпечки, готовить хлебные рулеты.
Сам же китайский Новый год приходится на первый день весны. Перед его наступлением китайцы покупают подарки, украшения, продукты и новую одежду. Считается, что это время обновления и избавления от всего старого, время примирения и прощения. В канун китайского Нового года семьи собираются за праздничным столом. Традиционно они готовят блюда из свинины, утки, курицы, а также сладости, включая рисовое печенье няньгао.
В 20:00 по пекинскому времени миллионы китайцев смотрят новогодний гала-концерт, который проводится Центральным телевидением Китая с 1983 г. Ночь завершается запуском фейерверков и петард.
В первое утро после наступления китайского Нового года дети поздравляют родителей, желая им здоровья и благополучия. В ответ они получают пожелания успехов и красные конверты с деньгами. Коллегам по работе часто дарят деньги или подарочные сертификаты.
Обязательным также является Праздник фонарей, который проводится в 15-й день первого месяца по лунному календарю и завершает новогодние торжества. Китайцы изготавливают декоративные фонари самых разных форм, но особенно популярными являются четырех- и шестигранные модели, обтянутые цветной тканью с яркими узорами. В канун праздника их развешивают снаружи и внутри домов. Особенно ценятся фонари с изображениями драконов, которые часто используются во время танцев.
Как отмечают китайский Новый год в России и в мире
Китайский Новый год становится все более популярным среди россиян. В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, устраиваются красочные мероприятия, включающие парады с участием артистов в национальных китайских костюмах, танцы и ярмарки с традиционной китайской кухней.
В этом году с 28 января в Москве заработает фестиваль «Китайский Новый год». Центр столицы оформят в традиционном китайском стиле, украсят арт-объектами в виде дракона и змеи – символов уходящего и наступившего года. Главными площадками празднования станут Манежная и Тверская площади, ВДНХ и Московский зоопарк.
Отмечать новый год по лунному календарю будут и в других азиатских странах. Во Вьетнаме отпразднуют Тет, или «Праздник первого утра». Южная Корея будет праздновать Соллаль (в этот день принято почитать предков), а в Монголии отметят Цаган Сар (также его называют «Белый месяц»).