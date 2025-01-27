Китайский Новый год: история и традиции праздника

Китайский Новый год, или Праздник весны, – один из древнейших и самых значимых праздников в КНР. История торжества насчитывает тысячи лет, поэтому он давно стал культурным явлением не только в Поднебесной, но и во всем мире. Даты празднования китайского Нового года определяются по лунному календарю. В 2025 г. он наступит 29 января. По восточному летоисчислению в этот день начнется 4723 г.