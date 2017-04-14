Поставки серверов в Россию снижаются уже шестой год подряд

Хотя в IV квартале прошлого года поставки серверов в Россию выросли год к году на 5,7% до 30 630 устройств, суммарный годовой показатель продолжает падать, подсчитала исследовательская компания IDC. Всего в 2016 г. в Россию было поставлено 102 033 различных сервера на сумму $513,3 млн. Это самый скромный результат за последние шесть лет, если считать в штуках, а в денежном исчислении – за 12 лет, приводятся в сообщении IDC слова старшего аналитика компании Михаила Попова.

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