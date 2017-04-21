Facebook научится считывать человеческую речь из мозга

Подразделение Facebook, занимающееся передовыми технологиями, разрабатывает интерфейс между мозгом и компьютером
М. Стулов / Е. Разумный / Ведомости
Секретное подразделение Facebook под названием Building 8 («восьмое здание»), созданное в прошлом году, в течение нескольких месяцев занималось проблемой прямого интерфейса между мозгом человека и компьютером, рассказала на конференции партнеров – разработчиков Facebook руководитель этого проекта Реджина Дьюган. В вакансиях, размещенных этим проектом, говорится, что он нанимает инженеров на двухлетний проект, «посвященный разработке продвинутой технологии интерфейса мозга с компьютером». За прошлый год компания наняла для этого проекта 60 ученых-исследователей, пишет Financial Times (FT).