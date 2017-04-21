Facebook научится считывать человеческую речь из мозга

Секретное подразделение Facebook под названием Building 8 («восьмое здание»), созданное в прошлом году, в течение нескольких месяцев занималось проблемой прямого интерфейса между мозгом человека и компьютером, рассказала на конференции партнеров – разработчиков Facebook руководитель этого проекта Реджина Дьюган. В вакансиях, размещенных этим проектом, говорится, что он нанимает инженеров на двухлетний проект, «посвященный разработке продвинутой технологии интерфейса мозга с компьютером». За прошлый год компания наняла для этого проекта 60 ученых-исследователей, пишет Financial Times (FT).

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров