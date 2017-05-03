Userfeeds создает блокчейн-платформу дистрибуции новостей

Она позволит в том числе бороться с фейковыми новостями

Польский стартап Userfeeds привлек $0,8 млн от фонда BlueYard Capital, основателя Coinbase Фреда Эразма и управляющего партнера Dataventures Петра Смолена, сообщает Techcrunch. Userfeeds разрабатывает платформу дистрибуции контента, основанную на технологии блокчейн. Эта платформа поможет издателям и социальным сетям выявлять, в том числе, фейковые новости.

Что такое блокчейн Технология блокчейн заключается в записи и обмене информацией о транзакциях в цепочке цифровых блоков. При этом записи не централизованы, хранятся на разных компьютерах и верифицируются всеми участниками сети.

Проблема распространения фейковых новостей обострилась во время предвыборной гонки в США и вскоре после избрания президентом страны Дональда Трампа. В частности, администрацию социальной сети Facebook обвинили в том, что она, допустив распространение фейковых новостей, способствовала победе Трампа. Основатель Facebook Марк Цукерберг это опроверг, но вскоре заявил, что Facebook признает проблему и будет с ней бороться.

Userfeeds предлагает применить принципы и методы биткоина и Ethereum (опенсорс- платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна) «для создания прозрачных и доступных для общественного аудита систем размещения и распространения контента», говорится в сообщении компании.

Первый продукт Userfeeds позволяет пользователям, разработчикам и издателям создавать собственные рейтинги, которые будут формировать поисковые результаты, ленты новостей, рекомендательные системы, а также рекламные ссылки, пишет Techcrunch. Это позволит не только проверять контент на отсутствие фейков, но и создавать новые бизнес-модели для издателей и разработчиков приложений – альтернативные самой распространенной сейчас рекламной модели и подписке.