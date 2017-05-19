1С предложит пользователям мобильных устройств sim-карты с электронной подписью

Дочернее предприятие фирмы 1С, «1С-СП», разрабатывает продукт, который позволит владельцам смартфонов и планшетов пользоваться электронной подписью (ЭП). Для этого будут использоваться специализированные sim-карты – 1С-sim, подключенные к мобильной платформе МТТ (как виртуальный оператор работает на сетях МТС и «Т2 РТК холдинга»). Об этом рассказали «Ведомостям» директор по развитию бизнеса «1С-СП» Сергей Химаныч и представитель МТТ Анна Бойко. Владельцы таких карт смогут не только пользоваться электронной подписью, но и звонить, отправлять sms и подключаться к интернету по тарифам МТТ, говорит она. Срок запуска сервиса Химаныч и Бойко не назвали. Человек, близкий к одной из сторон проекта, не исключает, что это произойдет летом 2017 г.

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