ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: Инвестиции с Востока

Стоимость европейских активов, купленных азиатскими инвесторами, за два года выросла в 30 раз

Она почти сравнялась с инвестициями из США

Число европейских высокотехнологичных компаний, покупаемых азиатскими корпорациями, с 2014 по 2016 г. выросло более чем вдвое. Наиболее активным покупателем остается японская инвестиционная корпорация SoftBank, значительная часть европейских активов также переходит к китайским инвесторам.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике