Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: Инвестиции с Востока
Стоимость европейских активов, купленных азиатскими инвесторами, за два года выросла в 30 раз
Она почти сравнялась с инвестициями из США
- Ник Филдс
- / Financial Times
Стоимость европейских активов, купленных азиатскими инвесторами, за два года выросла в 30 раз
Mark Schiefelbein / AP
Число европейских высокотехнологичных компаний, покупаемых азиатскими корпорациями, с 2014 по 2016 г. выросло более чем вдвое. Наиболее активным покупателем остается японская инвестиционная корпорация SoftBank, значительная часть европейских активов также переходит к китайским инвесторам.
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