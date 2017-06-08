ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: «Сбертех» сменит гендиректора

Крупнейшая по численности IT-компания России сменит гендиректора

Алиса Мельникова покидает «Сбертех»

Гендиректор «Сбертеха» (100%-ная IT-«дочка» Сбербанка) Алиса Мельникова покидает свой пост, сообщил «Ведомостям» ее знакомый и подтвердила пресс-служба госбанка. Это случится в конце июня, знает близкий к «Сбертеху» источник. Кандидатура ее преемника пока не известна.

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