Крупнейшая по численности IT-компания России сменит гендиректора

Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: «Сбертех» сменит гендиректора

Гендиректор «Сбертеха» Алиса Мельникова покинет компанию М. Стулов / Ведомости

Гендиректор «Сбертеха» (100%-ная IT-«дочка» Сбербанка) Алиса Мельникова покидает свой пост, сообщил «Ведомостям» ее знакомый и подтвердила пресс-служба госбанка. Это случится в конце июня, знает близкий к «Сбертеху» источник. Кандидатура ее преемника пока не известна.