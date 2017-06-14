Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Эхо ценовой войны

Операторы стали продавать меньше смартфонов

Это связано с высокими продажами в 2016 году, сокращением розницы и окончанием ценовой войны

Розница МТС за I квартал 2017 г. продала на 7,4% меньше смартфонов, чем за тот же период годом ранее, следует из отчета оператора. Выручка от этих продаж при этом выросла на 5,8%. Абсолютные цифры в отчете МТС не раскрывает. В пресс-релизе за I квартал МТС говорилось, что оператор продал за этот период телефонов и аксессуаров на 10,3 млрд руб., тогда как годом ранее – на 10,1 млрд руб.

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