Операторы стали продавать меньше смартфонов

Это связано с высокими продажами в 2016 году, сокращением розницы и окончанием ценовой войны

Даже после закрытия 475 магазинов у МТС самая большая сеть сотовых салонов в России Андрей Гордеев / Ведомости

Розница МТС за I квартал 2017 г. продала на 7,4% меньше смартфонов, чем за тот же период годом ранее, следует из отчета оператора. Выручка от этих продаж при этом выросла на 5,8%. Абсолютные цифры в отчете МТС не раскрывает. В пресс-релизе за I квартал МТС говорилось, что оператор продал за этот период телефонов и аксессуаров на 10,3 млрд руб., тогда как годом ранее – на 10,1 млрд руб.