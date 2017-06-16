ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: Мессенджер вместо банка

Мессенджеры хотят стать платформой по приему платежей

Вслед за Telegram принимать платежи через «Яндекс.Деньги» начинает Viber

С пятницы интернет-магазины и сервисы смогут с помощью «Яндекс.Кассы» выставлять счета клиентам через мессенджер Viber – «Яндекс.Касса» заключила соглашение с сервисом маркетинговых рассылок Imobis, который работает с мессенджером.

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