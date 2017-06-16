Новый YotaPhone cо 128 Гб памяти будет стоить $450

Представитель Yota Devices уточняет, что российская версия будет адаптирована для российского рынка, но детали адаптации будут ясны позднее Евгений Разумный / Ведомости

Третье поколение смартфона YotaPhone 3 с двумя экранами будет стоить $350 и $450 в зависимости от объема встроенной памяти — 64 и 128 Гб соответственно. Смартфон представил в пятницу на выставке в китайском Харбине гендиректор компании BaoliYota Technology.

Это совместное предприятие компании China Baoli (владеет 30% Yota Devices) и ее партнера Coolpad, которая занимается производством и дистрибуцией смартфонов в Китае. China Baoli стала акционером Yota Devices в 2015 г., купив долю у фонда Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна (хотя собиралась полностью выкупить его долю). Тогда китайская компания называлась REX Global, но вскоре сменила название. Telconet остался крупнейшим акционером компании – у него 34,9% акций Yota Devices. «Ростех» контролирует еще 25,1%, а 10% принадлежат менеджменту разработчика.

Изображений нового устройства пока нет.

Yota Devices выпустила две версии смартфонов YotaPhone собственной разработки. Главная особенность устройства – два дисплея, один из которых (черно-белый) работает по технологии «электронных чернил» E-ink и сохраняет изображение даже при севшей батарее. Продажи YotaPhone и YotaPhone 2 начались в декабре 2013 г. и 2014 г. соответственно. К концу 2015 г. Yota Devices продала 96 000 смартфонов обоих поколений.

В начале июня на Петербургском экономическом форуме гендиректор Marsfield Екатерина Лапшина сообщала, что продажи YotaPhone 3 в Китае начнутся в сентябре. В России в это же время YotaPhone 3 будет доступен для заказа онлайн, позже он появится и в розничных сетях, рассказывала она. Представитель Marsfield (управляющая компания Telconet) не раскрывает общий размер партии, сколько устройств будет поставлено в Россию, а также когда это случится.

В китайской версии YotaPhone 3 будут установлены популярные местные приложения - например, поисковик Baidu и мессенджер WeChat, рассказывает представитель Marsfield. Причем эти программы будут активны сразу на двух экранах.

Представитель Yota Devices уточняет, что российская версия будет адаптирована для российского рынка, но детали адаптации будут ясны позднее.

Сейчас смартфон адаптирован для работы в Китае, знает источник, близкий к Yota Devices. По его данным, работы по его адаптации к российскому рынку еще не начинались: предположительно, они могут стартовать в конце 2017 г. и занять до полугода. Для адаптации его к российскому рынку нужно сделать три вещи, рассказывает собеседник «Ведомостей».

Во-первых, в России и в Китае различные частоты стандарта 4G, что потребует корректировки низкоуровнего софта, перечисляет он. Во-вторых, в российскую версию нужно предустановить запрещенные в Китае сервисы Google. В-третьих, для второго экрана нужно переделывать весь интерфейс: для кириллицы и иероглифов он различается, заключает собеседник «Ведомостей».

Анонс третьего поколения смартфона с двумя экранами сдвигался. Так, в октябре 2015 г. Yota Devices заявляла, что планирует выпустить YotaPhone 3 в середине 2016 г. Тогда было известно, что диагональ экрана YotaPhone третьего поколения должна составить более 5 дюймов. Его ориентировочная стоимость в рознице в конце 2015 г. планировалась на уровне $550–600. Производитель хотел продать более 1 млн YotaPhone 3 (такой же прогноз Yota Devices давала в отношении смартфона второго поколения). Тогда выпуск пришлось отложить на 2017 г. по финансовым и техническим причинам.

В марте этого года гендиректор госкорпорации «Ростех» (владеет блокпакетом Yota Devices) Сергей Чемезов заявил, что у Yota Devices пока нет денег на массовое производство и вывод на рынок смартфона YotaPhone 3. Китайский акционер, по его словам, не выделяет средств на это. Как рассказывал Чемезов, изначально China Baoli проявила большой интерес к производству YotaPhone, но сейчас не очень активно идет дальше, «хотя Yota Devices уже создала третью версию YotaPhone». Из-за этого и задерживается выпуск, рассказывал в марте Чемезов.

Представитель «Ростеха» на момент публикации заметки не ответил на запрос «Ведомостей». Совладелец Yota Devices Влад Мартынов отказался от комментариев.