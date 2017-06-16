«Ростелеком» закупит 6,8 млн sim-карт для своего виртуального оператора Е. Кузьмина / Ведомости

«Ростелеком» может закупить до 6,6 млн sim-карт для предоставления стандартных услуг сотовой связи, а также свыше 0,2 млн sim-карт для подключения автоматических устройств (machine-to-machine, M2M). Это следует из конкурсной документации «Ростелекома». За обычную sim-карту оператор готов платить до 0,16-0,17 евро (в зависимости от региона поставки), за m2m – 0,94-0,96 евро. Общий бюджет закупки – до 1,47 млн евро: ее итоги «Ростелеком» планирует подвести 26 июня 2017 г.

Как виртуальный оператор (MVNO, Mobile Virtual Network Operator) «Ростелеком» работает на сети «Т2 РТК холдинга» (Tele2) в 65 регионах России. Коммерческий запуск проекта в большинстве регионов состоялся в IV квартале 2016 г. По итогам I квартала 2017 г. у «Ростелекома» было 224 000 сотовых подписчиков, рассказывает его представитель Валерий Костарев. По итогам закупки будут заключаться рамочные договоры, конкретные поставки sim-карт будут зависеть от темпов подключения новых абонентов, говорит он.

По данным «ТМТ консалтинга», на конец 2016 г. в России насчитывалось 4,1 млн пользователей MVNO. За год их количество увеличилось примерно на 1,6 млн. Почти 75% абонентов MVNO обслуживала «дочка» «Мегафона» «Скартел» (работает по брендом Yota). На конец I квартала 2017 г. пользователей MVNO в России было менее 5 млн – то есть заказ «Ростелекома» превышает общее количество российских подписчиков виртуальных операторов, отмечает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. По его прогнозу, к концу 2017 г. «Ростелеком» может оказаться вторым по количеству абонентов MVNO в России после Yota (сейчас обслуживает более 4 млн подписчиков). В последние два года темпы роста базы абонентов MVNO в России заметно выросли, следует из материалов «ТМТ консалтинга». Анкилов связывает это с активной экспансией Yota в регионы, а также с появлением новых проектов в этом сегменте. Среди них Анкилов выделяет MVNO МГТС на сети МТС в Москве и «Эр-телеком холдинга» на сети «Мегафона».

Говорить о том, что у «Ростелекома» будет столько же сотовых абонентов, сколько поставлено sim-карт, нельзя, поскольку у «Ростелекома», как и у обычных сотовых операторов, бывает отток абонентов, уточняет Костарев. Но у компании действительно большие планы по развитию MVNO – в частности, она планирует участвовать в комплексных закупках услуг мобильной и фиксированной связи в корпоративном и госсекторах, утверждает он. MVNO позволяет оказывать все услуги от одного юридического лица, по одному договору, под единым брендом, объясняет Костарев. Для «Ростелекома» услуги мобильной связи – это дополнительный сервис для пользователей основных фиксированных услуг компании (интернет, ТВ, телефон), отмечает он.

MVNO как составная часть конвергентных пакетов услуг служит «Ростелекому» и другим операторам для скрепления и удержания абонентской базы, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Опыт показывает, что от нескольких услуг, оплачиваемых по единому счету, сложнее отказаться, чем от одной, поэтому подобные предложения способствуют снижению оттока, объясняет он.

Конвергентный пакет «Всё в одном» (подписчикам сотовых тарифов семейства «Всё» предоставляются фиксированный интернет и доступ к платному ТВ за 1 руб. в месяц) «Вымпелком» выпустил в марте 2016 г. На конец I квартала 2017 г. таким фиксированным доступом пользовалось 617 000 домохозяйств, рассказывает его представитель Анна Айбашева. Те, кто подключил пакет, менее склонны к оттоку и характеризуются более длительным сроком обслуживания у оператора, утверждает она.

По мнению гендиректора «Искрателекома» Алхаса Мирзабекова, услуги сотовой связи, которые предлагают фиксированные операторы, выглядят привлекательно, но способствуют не столько привлечению новых абонентов, сколько удержанию уже подключенных. И сотовая связь, и фиксированный доступ сейчас стоят не настолько дорого, чтобы ради скидок, которые предоставляются пользователям конвергентного пакета, менять хорошо зарекомендовавшую себя сотовую компанию или интернет-провайдера, считает он.

Как MVNO МГТС работает с 2014 г. По данным компании, на конец I квартала 2017 г. у МГТС было около 220 000 сотовых абонентов - проникновение услуги в базу фиксированного ШПД составляло 16%. Планируется, что к 2018–2019 гг. мобильной связью МГТС будут пользоваться около 50% абонентов, подключенных к оптико-волоконной сети GPON. Выручка МГТС от услуг мобильной связи в 2016 г. составила 424 млн руб., следует из отчета компании. Она выросла год к году на 346%. При этом база пользователей мобильной связи МГТС в 2016 г. выросла примерно на 70%. MVNO-пакеты, включающие мобильную связь, а также домашние интернет, цифровое ТВ и телефон, стали одним из драйверов роста выручки МГТС, утверждает ее представитель Татьяна Мартьянова. Средний чек абонентов, выбирающих MVNO-пакеты, в 2016 г. вырос на 10,5%, утверждает она. У МГТС отток сотовых абонентов в 2016 г. составил менее 3%, отмечает Мартьянова. У МТС в 2016 г. отток абонентов был на уровне 39%, отмечают в своем отчете аналитики S&P, ссылаясь на менеджеров самой МТС.