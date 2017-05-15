«Ростелеком» выплатит меньше дивидендов, чем в прошлом году

По итогам 2016 года акционеры получат 15 млрд рублей против 16,5 млрд рублей в 2015 году

Совет директоров «Ростелекома» рекомендовал акционерам направить на дивиденды за 2016 г. 15 млрд руб., говорится в сообщении компании. «Совет директоров рекомендовал ГОСА направить на выплату дивидендов по результатам 2016 г. на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 15 млрд руб., что составляет 113% свободного денежного потока и 122% от чистой прибыли компании», — говорится в сообщении.

Дивидендная политика «Ростелекома» предполагает, что выплата дивидендов должна составлять не менее 75% от свободного денежного потока. При этом общая сумма дивидендов за три года не может быть меньше 45 млрд руб. (то есть в среднем по 15 млрд руб. в год). Размер выплат по привилегированным бумагам и обыкновенным одинаковый – 5,39 руб. на одну акцию.

В прошлом году компания выплатила акционерам 16,5 млрд руб. (5,92 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию), в том числе на долю государства пришлось 7,43 млрд руб.

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин напоминает, что компания обещала инвесторам прогрессивный рост дивидендов. Аналитики VTB Capital накануне писали, что такой рост возможен, но плохо повлиял бы на leverage компании. Либин соглашается с этим. Он вспоминает, что в прошлом году «Ростелеком» недополучил средства из бюджета на проект по устранению цифрового неравенства, из-за этого у компании сократился свободный денежный поток, поэтому снижение дивидендов нельзя считать шоком.