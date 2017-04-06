«Ростелеком» предложит абонентам подержанные телеприставки и интернет-роутеры

«Ростелеком» объявил конкурс на диагностику и восстановление чуть более 49 000 интернет-роутеров и розеток, предназначенных для подключения к оптическим сетям GPON (gigabit passive optical networks: стандарт подразумевает прокладку оптического кабеля в каждую квартиру). Это следует из конкурсной документации, опубликованной оператором. Также «Ростелеком» планирует отремонтировать почти 47 000 телеприставок. Победитель конкурса должен будет, помимо замены неисправных запчастей, дополнить комплекты оборудования недостающими блоками питания и кабелями для подключения, инструкциями, упаковочными коробками и т. п. За восстановленный роутер «Ростелеком» готов платить до 1048,65 руб., за приставку для просмотра интернет-ТВ (IPTV) - 1352,14 руб. Также «Ростелеком» готов платить до 59,72 руб. за утилизацию б/у-устройств, признанных негодными к восстановлению.

Стартовая цена конкурса, итоги которого планируется подвести в середине июня 2017 г., - чуть менее 100 млн руб.

Конкурс предполагает заключение централизованных контрактов на восстановление оборудования для макрорегионов Сибирь и Северо-Запад, рассказывает представитель «Ростелекома» Валерий Костарев. Если схема окажется удачной, она будет растиражирована на другие регионы, не исключает он. Ранее б/у-оборудование также подвергалось диагностике и восстановлению, но это были разрозненные договоры на уровне региональных филиалов, отмечает Костарев. По его словам, абоненты зачастую арендуют роутеры и приставки и при смене тарифа или технологии возвращают оборудование оператору. После диагностики и восстановления роутеры и приставки будут продаваться со скидкой до 30%, а плата за аренду может составлять от 1 руб. в месяц - естественно, абонентов будут предупреждать, что оборудование было в употреблении, говорит Костарев.

«Ростелеком» - крупнейший в России оператор широкополосного доступа (ШПД) и второй по количеству абонентов (после «Триколор ТВ») оператор платного ТВ. В 2016 г. год к году база его интернет-пользователей выросла на 6% до 12,3 млн, следует из отчета компании. При этом количество пользователей оптических технологий доступа, в том числе GPON, выросло на 17,5% до 7,4 млн. На конец 2016 г. у «Ростелекома» было 9,3 млн абонентов платного ТВ, из которых 4,2 млн пользовались IPTV. За год количество пользователей интернет-телевидения «Ростелекома» выросло почти на 24%.

Костарев утверждает, что количество восстановленного оборудования, которое использует «Ростелеком», не идет ни в какое сравнение с количеством новых роутеров и телеприставок. Например, в 2015 г. «Ростелеком» объявил конкурсы на закупку более 5,5 млн абонентских устройств. В ходе крупнейшего из них, на закупку 1,23 млн роутеров, работающих по технологии FTTB (fiber to the building, предполагает подводку к дому оптоволокна и раздачу интернета в квартиры уже по медным кабелям), и 0,58 млн роутеров GPON стартовая цена устройства в зависимости от функциональности и технологии доступа составляла $64,15–77,79.

Восстановленные роутеры и телеприставки, наверное, хорошее предложение для регионов с низкой покупательной способностью: покупка нового устройства за 4000-5000 руб. для многих пользователей может быть слишком затратной, считает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Но в Москве операторы, как правило, бывшее в употреблении оборудование не предлагают, утверждает он. Во-первых, даже роутер или приставка все-таки вещи индивидуального пользования, во-вторых, сейчас они не так дороги, чтобы оператор экономил на них при подключении, отмечает Мирзабеков.

В МГТС при подключении новых абонентов используется только новое оборудование, передал «Ведомостям» ее директор по продажам и обслуживанию Герман Юртаев. Бывшее в употреблении оборудование может быть установлено только при ремонте: при этом для абонента ничего не меняется ни с точки зрения оборудования, ни с точки зрения условий пользования, отмечает он.