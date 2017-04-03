«Ростелеком» закупит оборудование для доступа в интернет по телефонным проводам

«Ростелеком» закупит до 900 000 роутеров для подключения абонентов к интернету по медным телефонным проводам по технологии ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - скорость приема и передачи данных абонентом отличаются). Это следует из конкурсной документации «Ростелекома». Заплатить за них оператор готов чуть более $15,8 млн, говорится в ней. Подвести итоги конкурса оператор планирует 2 августа 2017 г.

Хотя количество абонентов «Ростелекома», подключенных по оптике, быстро растет, около 40% подписчиков ШПД (особенно в районах малоэтажной застройки) приходится на DSL-технологии, говорит его представитель Валерий Костарев. К DSL по-прежнему подключаются абоненты, отмечает он. Речь может идти не только о новом подключении, но также и о замене ранее приобретенного абонентского оборудования на более продвинутое, утверждает Костарев. По его словам, закупаемых роутеров будет достаточно примерно на два года подключений.

В феврале 2017 г. «Ростелеком» объявил конкурс на закупку узлов доступа, которые, в частности, позволяют подключать пользователей аналоговой телефонии к интернету по медным проводам на скорости до 100 Мбит/с. Стартовая цена конкурса - 3,8 млрд руб. Это нужно «Ростелекому», чтобы снизить отток пользователей аналоговой телефонии: им необходимо предложить дополнительные услуги, в первую очередь широкополосный доступ (ШПД) в сеть интернет, объяснял ранее представитель оператора Андрей Поляков. По его словам, использовать для этого существующие медные линии в некоторых случаях дешевле, чем строить с нуля оптические сети.

По данным «Ростелекома», на конец 2016 г. у него насчитывалось 17 млн частных пользователей фисированной телефонии (-8% год к году). Оператор обслуживал 12,3 млн пользователей ШПД, 5 млн из которых пользовались технологиями доступа семейства DSL (за год их база сократилась на 0,3 млн). К концу 2016 г. 7,4 млн абонентов «Ростелекома» было подключено по различным оптическим технологиям доступа, в том числе GPON.

ADSL необходима «Ростелекому» в городах и селах, которые, с одной стороны, не входят в программу ликвидации цифрового неравенства, а с другой - не интересны с точки зрения строительства сетей GPON, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Абоненты все чаще отказываются от домашних телефонов и ADSL - хороший способ сохранить их уже в качестве пользователей интернета, считает он.

ADSL хороша для цементирования абонентской базы в регионах, в небольших городах и поселках - там, где кроме медных кабелей «Ростелекома» зачастую вообще нет другой фиксированной связи, считает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. В больших городах, где «Ростелеком» строит сети GPON и где с использованием современных технологий услуги предоставляют другие операторы, у ADSL нет никаких конкуретных преимуществ, утверждает он. По оценке Мирзабекова, для обслуживания традиционной телефонной сети один специалист требует в среднем 3000 абонентских линий. На сети GPON, к примеру, специалист, правда более высокой квалификации, может заниматься ремонтом, настройкой и т. п. 6000 абонентских линий, говорит Мирзабеков.

По данным «ТМТ-консалтинга», у МГТС на конец 2016 г. в Москве было чуть более 1,35 млн абонентов ШПД (+7% год к году). Количество пользователей различных технологий доступа оператор не раскрывает. Влияние выручки от ADSL на бизнес МГТС ограничено, передал «Ведомостям» ее директор по маркетингу и развитию бизнеса Дмитрий Кулаковский. По его словам, сейчас ADSL пользуется менее 10% ШПД-абонентов МГТС и количество пользователей ADSL активно сокращается. Средний ежемесячный счет (APRU) «медных» абонентов меньше APRU абонентов GPON на 30-40%, поскольку скорости, достижимые на медных телефонных линиях, ниже, чем на оптических, - максимум 20-24 Мбит/с, отмечает Кулаковский.