Статья опубликована в № 4347 от 22.06.2017 под заголовком: Одежда поумнеет
Продажи фитнес-браслетов ожидает стагнация
Лидером по темпам роста поставок в ближайшие годы станет умная одежда, считают аналитики
- Кирилл Седов
- / Ведомости
Сокращение роста продаж браслетов и умных часов в будущем можно объяснить активным насыщением рынка
Dawn Villella / AP
В 2016 г. поставки носимых устройств (wearable gadgets) на мировой рынок выросли на 33,5% до 104,3 млн шт., следует из материалов IDC. В этом году рост составит 20,4% до 125,5 млн устройств, прогнозирует аналитическая компания. По прогнозам ее экспертов, темпы роста продолжат замедляться. К 2021 г. рынок носимых устройств увеличится почти в 2 раза до 240,1 млн, в среднем вырастая за год на 18,2%, считают аналитики.
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