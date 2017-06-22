Продажи фитнес-браслетов ожидает стагнация

Сокращение роста продаж браслетов и умных часов в будущем можно объяснить активным насыщением рынка Dawn Villella / AP

В 2016 г. поставки носимых устройств (wearable gadgets) на мировой рынок выросли на 33,5% до 104,3 млн шт., следует из материалов IDC. В этом году рост составит 20,4% до 125,5 млн устройств, прогнозирует аналитическая компания. По прогнозам ее экспертов, темпы роста продолжат замедляться. К 2021 г. рынок носимых устройств увеличится почти в 2 раза до 240,1 млн, в среднем вырастая за год на 18,2%, считают аналитики.