ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4347 от 22.06.2017 под заголовком: Чипы Toshiba останутся японскими

Toshiba хочет продать производство чипов памяти консорциуму с японским фондом INCJ

Ее партнер Western Digital может оспорить сделку

Корпорация Toshiba, намеревающаяся продать свое подразделение чипов, в среду объявила, что считает наиболее предпочтительным покупателем консорциум с участием японского государственного инвестиционного фонда Innovation Network (INCJ). Это решение может быть оспорено партнером Toshiba, американской Western Digital, поскольку другие покупатели предлагали более высокую цену.

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