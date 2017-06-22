Toshiba хочет продать производство чипов памяти консорциуму с японским фондом INCJ

Статья опубликована в № 4347 от 22.06.2017 под заголовком: Чипы Toshiba останутся японскими

Быстрая продажа одного из наиболее ценных активов Toshiba позволила бы этой корпорации спасти бизнес в условиях финансового кризиса Koji Sasahara / AP

Корпорация Toshiba, намеревающаяся продать свое подразделение чипов, в среду объявила, что считает наиболее предпочтительным покупателем консорциум с участием японского государственного инвестиционного фонда Innovation Network (INCJ). Это решение может быть оспорено партнером Toshiba, американской Western Digital, поскольку другие покупатели предлагали более высокую цену.