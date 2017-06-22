Статья опубликована в № 4347 от 22.06.2017 под заголовком: Чипы Toshiba останутся японскими
Toshiba хочет продать производство чипов памяти консорциуму с японским фондом INCJ
Ее партнер Western Digital может оспорить сделку
- Александр Силонов
- / Для Ведомостей
Быстрая продажа одного из наиболее ценных активов Toshiba позволила бы этой корпорации спасти бизнес в условиях финансового кризиса
Koji Sasahara / AP
Корпорация Toshiba, намеревающаяся продать свое подразделение чипов, в среду объявила, что считает наиболее предпочтительным покупателем консорциум с участием японского государственного инвестиционного фонда Innovation Network (INCJ). Это решение может быть оспорено партнером Toshiba, американской Western Digital, поскольку другие покупатели предлагали более высокую цену.
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