Статья опубликована в № 4355 от 04.07.2017 под заголовком: «Маша и Медведь» едут в Китай

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Мультсериал «Маша и Медведь» выходит на китайский рынок Анимаккорд

Компания «Маша и Медведь» (производитель одноименного мультфильма), разработчик софта для дистрибуции контента SPB TV и китайская Shanghai Media Group (SMG) во вторник, 4 июля, подпишут меморандум о продвижении бренда «Маша и Медведь» в Китае. Компании создают совместное предприятие, которое будет заниматься дистрибуцией мультфильма в этой стране, рассказали «Ведомостям» представители всех трех сторон сделки. Детали сделки не раскрываются. По словам близкого к ее участникам человека, SMG получит контроль в этом СП – это условие местного законодательства, по которому дистрибуцией контента в стране может заниматься только китайская компания.