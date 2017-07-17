Валерий Фадеев больше не руководит «Экспертом» Анна Исакова / ТАСС

Валерий Фадеев больше не руководит издательским домом «Эксперт» и больше не является его совладельцем, рассказал он. Фадеев продал долю в медиахолдинге другому акционеру — банку ВЭБ, говорит он.

Также свою долю в издательском доме передала банку в доверительной управление другой акционер компании - Татьяна Гурова, рассказал Фадеев. Она же была назначена главным редактором журнала «Эксперт», говорит Фадеев. До этого Гурова занимала должность шеф-редактора ИД. Исполняющим обязанность генерального директора назначен Владимир Морозов. До этого он был исполнительным директором издательского дома, сказал Фадеев. Впрочем, на сайте «Эксперта» на момент публикации статьи главным реактором по-прежнему значится Фадеев. Ранее он сообщил агентству RNS, что продал долю в холдинге.

Ранее ВЭБ владел 31,2% акций ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт». У Фадеева и Гуровой было по 12,9% акций. Еще 29,3% контролируют структуры «Базового элемента» Олега Дерипаски. 12,9% акций ИД у научного редактора журнала «Эксперт» Александра Привалова, 0,7% - у Дмитрия Гришанкова.

На протяжении многих лет у ИД есть финансовые проблемы, в том числе ИД привлекал многомиллионные кредиты у своего акционеры ВЭБа. В 2014 г. банк увеличил «Эксперту» открытую на восемь лет кредитную линию со 100 до 550 млн руб., но и по кредиту компания расплачивается нерегулярно, следует из судебных актов. В конце 2016 г. банк «Глобэкс» подал иск к «Эксперту», потребовав компенсировать более 88 млн руб. долга по кредиту. В итоге было заключено мировое соглашение, по которому «Эксперт» должен был заплатить только долг в 65 млн руб., а оставшуюся сумму (начисленные проценты) не выплачивать. В начале февраля Транскапиталбанк потребовал от медиахолдинга вернуть кредит на сумму более 20 млн руб., следует из картотеки Арбитражного суда Москвы. Также к издательскому дому регулярно подают иски его бывшие и действующие сотрудники, партнеры, в том числе типографии. Всего в 2016 г. к издательству было подано исков на сумму более 427 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

Необходимость уйти из акционерного капитала «Эксперта» Фадеев объяснил «Ведомостям» возможным конфликтом интересов после его назначения секретарем в Общественную палату, сказал он. В конце июня Фадеев был избран ответственным секретарем Общественной палаты шестого состава, других кандидатов на этот пост не было. Фадеев тогда заявил журналистам, что палата должна «брать на себя ответственность за повестку дня», объясняя, например, смысл разрабатываемых экономических программ. «Конфликт интересов связан с тем, что повестка дня Общественной палаты часто пересекается с повесткой дня издательского дома «Эксперт», - сказал он. Источник «Ведомостей» в «Эксперте» сказал, что слышал, что отказ от акций ИД и должностей главного редактора и генерального директора был одним из условий назначения Фадеева на эту должность.

Получил ли Фадеев денежное вознаграждение за акции «Эксперта», он не раскрывает, лишь уточняет, что это была сделка купли-продажи. По закону об акционерных обществах, у других акционеров есть преимущественное право выкупа акций в случае продажи доли одного из акционеров. Но в случае если доля продается или передается одному из действующих акционеров, продающий не обязан делать предложение другим акционерам о продаже доли. Гришанков сказал, что предложения о выкупе доли он не получал. Привалов отказался от комментариев.

Два источника «Ведомостей» в медиахолдинге рассказали, что после сделки часть сотрудников получили выплаты по заработным платам, до этого издательский дом регулярно задерживал заработные платы своим сотрудникам. По словам одного из собеседников «Ведомостей», ВЭБ пообещал реализовать открытую в 2014 г. кредитную линию издательству полностью, а также профинансировать дальнейшее развитие журнала. Фадеев это не комментирует. Представитель ВЭБа пообещал предоставить комментарий позднее.

Предлставитель «Базэла» от комментариев отказался.