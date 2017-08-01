Индонезия готова разблокировать Telegram

Министр коммуникаций и информационных технологий Индонезии Рудиантара и основатель Telegram Павел Дуров Tatan Syuflana / AP

Основатель Telegram Павел Дуров во вторник встретился с министром коммуникаций и информационных технологий Индонезии Рудиантара, сообщает Associated Press.

По итогам встречи министр заявил, что индонезийское правительство не будет блокировать Telegram, так как мессенджер предпринимает попытки блокировать противоправный контент, включая каналы, связанные с террористической организацией «Исламское государство» (запрещено в РФ). Однако, по словам индонезийского чиновника, правительство страны будет проверять, не распространяется ли аналогичный контент на других платформах, — среди них он упомянул Facebook и Google.

Telegram в Индонезии может быть разблокирован уже на следующей неделе.

В середине июля веб-версия Telegram в Индонезии оказалась заблокированной. Власти страны объяснили это решение пропагандой экстремизма в публичных каналах. Чиновники обещали начать блокировать и приложение мессенджера, если его команда не будет сотрудничество с властями.

Telegram сформирует команду модераторов со знанием индонезийского языка, чтобы пресекать распространение контента, связанного с терроризмом, пообещал Дуров после блокировки. Он также добавил, что Telegram закрыл доступ ко всем имеющим отношение к экстремистам каналам и продолжает это делать.

В мире Telegram блокирует тысячи каналов, связанных с ИГ. По словам Дурова, он написал письмо индонезийскому министерству коммуникаций и IT, чтобы решать такие вопросы впредь напрямую и оперативно. Он объяснил, что команда не смогла быстро обработать запрос индонезийских чиновников.

Индонезия – один из важных рынков для мессенджера. По данным Combot, который ссылается на цифры App Annie, на конец марта в этой стране у Telegram только через Google Play было 5,6 млн загрузок из 110,2 млн в мире. Больше загрузок только в Иране, Бразилии, Индии, России (8,8 млн) и Малайзии.