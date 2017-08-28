Интернет-провайдер «Цифра один» запускает виртуального сотового оператора

Его партнером будет четвертый по числу абонентов в России оператор Tele2

Статья опубликована в № 4394 от 28.08.2017 под заголовком: Звонок из Казахстана

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Интернет-провайдер «Цифра один», принадлежащий казахстанскому миллионеру Динмухамету Идрисову, запускает виртуального сотового оператора в России А. Гордеев / Ведомости

Интернет-провайдер «Цифра один», входящий в холдинг «Алмател», в конце июля 2017 г. получил лицензию виртуального оператора (Mobile Virtual Network, MVNO) и должен начать работать до конца июля 2019 г. Это следует из реестра Роскомнадзора. По словам гендиректора «Алматела» Александра Гадалова, оператор договорился о партнерстве с Tele2.