Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4394 от 28.08.2017 под заголовком: Звонок из Казахстана

Интернет-провайдер «Цифра один» запускает виртуального сотового оператора

Его партнером будет четвертый по числу абонентов в России оператор Tele2

Интернет-провайдер «Цифра один», входящий в холдинг «Алмател», в конце июля 2017 г. получил лицензию виртуального оператора (Mobile Virtual Network, MVNO) и должен начать работать до конца июля 2019 г. Это следует из реестра Роскомнадзора. По словам гендиректора «Алматела» Александра Гадалова, оператор договорился о партнерстве с Tele2.

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