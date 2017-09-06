Создатели WhatsApp придумали способ монетизации сервиса Chris Ratcliffe / Bloomberg

Создатели WhatsApp планируют монетизировать сервис. Они разработают специальный продукт для крупных корпораций, которые, в свою очередь, используют мессенджер для общения с клиентами. Первое время он будет бесплатным, но затем WhatsApp начнет взимать плату за него. Об этом сообщает Techcrunch со ссылкой на заявление самой компании.

WhatsApp также предложит бесплатное приложение для предприятий малого и среднего бизнеса. Мессенджер адаптирует продукт для крупных корпораций таким образом, что они могли уведомлять клиентов о различных изменениях — например, времени полета и подтверждении доставки.

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Корпоративное приложение позволит компаниям создавать верифицированные бизнес-аккаунты, в которых будет указана подробная информация - адрес, часы работы.

При этом компания пока не раскрывает, сколько денег и за что будет взимать.

По тому же принципу с корпорациями уже давно работает Viber. Его представитель Яна Рожкова рассказывает, что сервисные сообщения для компаний (альтернатива информационным sms) и спонсируемые стикеры - одни из базовых статей доходов компании.

Инициатива WhatsApp — еще один шаг на пути эволюции мессенджеров, которые взяли на себя функции мобильных операторов, считает владелец OMMG Technology (разработчик платформ облачных мессенджеров) Сергей Кравцов.

Сейчас большая часть абонентов использует мессенджеры как основную кнопку для звонков и отправки сообщений, так что логично, что мессенджеры пытаются зарабатывать на рассылках, говорит Кравцов. Десять лет назад операторы считали себя королями рынка, но потом постепенно начали превращаться в трубу из-за высоких тарифов, говорит он.