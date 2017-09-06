Создатели WhatsApp придумали способ монетизации сервиса
Chris Ratcliffe / Bloomberg
Создатели WhatsApp планируют монетизировать сервис. Они разработают специальный продукт для крупных корпораций, которые, в свою очередь, используют мессенджер для общения с клиентами. Первое время он будет бесплатным, но затем WhatsApp начнет взимать плату за него. Об этом сообщает Techcrunch со ссылкой на заявление самой компании.
WhatsApp также предложит бесплатное приложение для предприятий малого и среднего бизнеса. Мессенджер адаптирует продукт для крупных корпораций таким образом, что они могли уведомлять клиентов о различных изменениях — например, времени полета и подтверждении доставки.
10 самых безопасных мессенджеров
Reuters
Международная правозащитная организация Amnesty International составила рейтинг самых защищенных месенджеров. Первую строчку заняли Facebook Messenger и WhatsApp (оба они принадлежат компании Facebook)
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Е. Разумный / Ведомости
WhatsApp поделил первое место среди самых безопасных с Facebook Messenger, получив 67 баллов из 100 возможных
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Н. Рыхлик / Ведомости
Второе место у iMessage (73 балла). В первую очередь эксперты рассматривали наличие в сервисе шифрования — основного способа защитить неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений от онлайн-угроз
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Н. Рыхлик / Ведомости
Еще один мессенджер от Apple - FaceTime - также на втором месте (67 баллов). End-to-end шифрование (ключ от переписки формируется на конечном устройстве, например смартфоне пользователя) включено по умолчанию у шести мессенджеров из списка
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Е. Разумный / Ведомости
Telegram, разработанный основателем социальной сети «В контакте» Павлом Дуровым, оказался на третьей строчке. Он набрал 67 баллов, однако авторы рейтинга подчеркивают, что end-to-end шифрование в Telegram не включено по умолчанию. «Жаль, что «неправительственные организации» действуют как pr-инструмент правительства и корпораций», - прокомментировал рейтинг в Twitter Павел Дуров
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Е. Разумный / Ведомости
Новый мессенджер от Google с end-to-end шифрованием — Allo (компания выпустила его в мае 2016 г.) набрал 53 балла, заняв четвертую строчку рейтинга
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Е. Разумный / Ведомости
Такое же количество баллов (53) у еще одного мессенджера от Google - Duo
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Е. Разумный / Ведомости
Еще один мессенджер от Google - Hangouts, позволяющий пользователю обмениваться sms и mms без end-to-end шифрования, также набрал 53 балла
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Е. Разумный / Ведомости
Приложение для обмена мгновенными сообщениями Line от одноименной японской компании набрало 47 баллов
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Е. Разумный / Ведомости
Мессенджер Viber также набрал в рейтинге 47 баллов
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Е. Разумный / Ведомости
Skype не вошел в десятку самых безопасных мессенджеров, набрав 40 баллов. Низкие оценки Amnesty также получили сервисы Snapchat, Blackberry Messenger, QQ и WeChat
Корпоративное приложение позволит компаниям создавать верифицированные бизнес-аккаунты, в которых будет указана подробная информация - адрес, часы работы.
При этом компания пока не раскрывает, сколько денег и за что будет взимать.
По тому же принципу с корпорациями уже давно работает Viber. Его представитель Яна Рожкова рассказывает, что сервисные сообщения для компаний (альтернатива информационным sms) и спонсируемые стикеры - одни из базовых статей доходов компании.
Инициатива WhatsApp — еще один шаг на пути эволюции мессенджеров, которые взяли на себя функции мобильных операторов, считает владелец OMMG Technology (разработчик платформ облачных мессенджеров) Сергей Кравцов.
Сейчас большая часть абонентов использует мессенджеры как основную кнопку для звонков и отправки сообщений, так что логично, что мессенджеры пытаются зарабатывать на рассылках, говорит Кравцов. Десять лет назад операторы считали себя королями рынка, но потом постепенно начали превращаться в трубу из-за высоких тарифов, говорит он.