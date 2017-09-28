Пользователей «КиноПоиска» взломали, чтобы повысить рейтинг фильма «Крым»
Фильму поставили более 70 000 фальшивых отметок
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«Крым» вышел в прокат на этой неделе
Пиманов и партнеры
Аккаунты более 70 000 пользователей «КиноПоиска» были взломаны, чтобы проставить отметку «жду» у фильма «Крым» продюсера Алексея Пиманова, сообщила главный редактор этого сервиса Елизавета Сурганова в своем Facebook. По ее словам, сервис обнаружил взлом после жалоб нескольких пользователей.
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