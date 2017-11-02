В России дорожает проводной интернет

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Рост абонентской базы проводного интернета в России почти остановился, поэтому не растут и доходы провайдеров Максим Стулов / Ведомости

Фиксированный интернет в регионах России дорожает. Из тарифных сеток провайдеров исчезают дешевые низкоскоростные предложения – абонентам предлагают более дорогие тарифы с высокой скоростью. А архивные тарифы провайдеры закрывают. К таким выводам пришла исследовательская компания «ТМТ консалтинг». То, что в сентябре из тарифных сеток российских операторов начали исчезать бюджетные низкоскоростные тарифы, подтверждают и сотрудники двух операторов. Если раньше минимальный тариф составлял около 300 руб. в месяц, то теперь подорожал до 400 руб., комментирует политику региональных операторов один из собеседников «Ведомостей» в региональном операторе.

Но пока политика провайдеров не привела к заметному повышению среднего ежемесячного счета (ARPU) в масштабе страны. Так, в июле – сентябре по сравнению с предыдущим кварталом этот показатель вырос всего на 1 руб. до 345 руб., подсчитал «ТМТ консалтинг». А год назад ARPU за тот же период составлял 338 руб. Сейчас рост показателя мог быть и больше, если бы не предложение «Вымпелкома» «Все в одном»: пользователям его мобильной связи бесплатно доступен проводной интернет, пишут в отчете аналитики «ТМТ консалтинга».