«Цифровая экономика» угрожает конкуренции
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) против создания единой системы авторизации пользователей публичных сетей WiFi по программе «Цифровая экономика». Это следует из письма заместителя руководителя ФАС Анатолия Голомолзина в Минкомсвязи, с которым ознакомились «Ведомости». Такая система не нужна, поскольку WiFi-сети покрывают относительно небольшие территории, каждая из которых имеет свои особенности, следует из него. Кроме того, Голомолзина не устраивает то, что проектом будет заниматься единственный исполнитель. Это, по мнению ФАС, ограничит конкуренцию на рынке систем авторизации и снизит эффективность проекта в целом.
ФАС не согласна и с идеей назначить интернет-провайдера для всех ведомств, а также школ и больниц: это тоже приведет к ограничению конкуренции.
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