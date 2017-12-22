Хоккейную сборную России потренирует искусственный интеллект

Статья опубликована в № 4477 от 22.12.2017 под заголовком: Хоккей с софтом

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Роман Ротенберг (на фото справа) хочет усилить российскую сборную аналитикой. Но на Олимпиаде ей точно не поможет один из лидеров Pittsburg – Евгений Малкин (слева) Андрей Гордеев / Ведомости

Федерация хоккея России (ФХР) заключила контракт с разработчиком систем спортивной аналитики Iceberg на услуги по анализу матчей сборных команд России по хоккею, включая и основную национальную команду, рассказали «Ведомостям» первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг и основатель Iceberg Владислав Мартынов.

«У контракта есть бесплатная и коммерческая часть: сперва Iceberg обрабатывает игры бесплатно, а потом, если достигнет определенных показателей, начинает получать деньги за обработку матчей, рассказывают Ротенберг и гендиректор Iceberg Александр Мартынов. Соотношение платных и бесплатных матчей Ротенберг и Мартынов не раскрывают».

ФХР и раньше пользовалась системами аналитики. Но Iceberg их превосходит, уверяет Ротенберг. При этом от уже имеющихся систем федерация отказываться не будет, чтобы Iceberg продолжала совершенствоваться, уточняет он.

Контракт заключен на два сезона, говорит Ротенберг. До Олимпийских игр 2018 г. система разберет 26 матчей, из которых шесть будут с участием национальной сборной и шесть – с участием олимпийской сборной, а еще 14 будут играми основных соперников сборной России на Олимпиаде 2018 г., рассказывает Ротенберг. Также система проанализирует 14 матчей при подготовке к чемпионату мира 2018 г.

IT-системы спортивной аналитики оперируют тысячами показателей, что дает объективное понимание игры, объясняет Ротенберг. В каждой из сборных команд есть аналитики, которые обрабатывают данные. Это позволяет корректировать тактику на игру. В США и Канаде такие системы очень распространены и есть даже тренеры, которые принимают решения, исключительно основываясь на этих данных, рассказывает Ротенберг.

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