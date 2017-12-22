Технологии
Платный
Валерий Кодачигов
Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4477 от 22.12.2017 под заголовком: Apple не позволит iPhone угаснуть

Apple замедляет работу старых iPhone

Компания утверждает, что заботится о потребителях, а эксперты – что о продажах новых iPhone

Старые модели iPhone начинают работать медленнее после обновления операционной системы iOS, неоднократно сообщали пользователи. Apple действительно снижает функции старых смартфонов, сказано в ее комментариях на технологическом ресурсе TechCrunch, но вовсе не для того, чтобы стимулировать продажи новых.

«Ведомостям» пресс-офис Apple сообщил, что функция снижения производительности процессора появилась на iPhone 6, 6s и iPhone SE в прошлом году, появится и на других устройствах. Опция, объясняет компания, должна продлить срок службы iPhone: со временем способность литийионных батарей держать заряд и обеспечивать работу на холоде уменьшается, а снижение тактовой частоты процессора не дает устройству самопроизвольно отключаться.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике