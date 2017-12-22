Apple замедляет работу старых iPhone
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Старые модели iPhone начинают работать медленнее после обновления операционной системы iOS, неоднократно сообщали пользователи. Apple действительно снижает функции старых смартфонов, сказано в ее комментариях на технологическом ресурсе TechCrunch, но вовсе не для того, чтобы стимулировать продажи новых.
«Ведомостям» пресс-офис Apple сообщил, что функция снижения производительности процессора появилась на iPhone 6, 6s и iPhone SE в прошлом году, появится и на других устройствах. Опция, объясняет компания, должна продлить срок службы iPhone: со временем способность литийионных батарей держать заряд и обеспечивать работу на холоде уменьшается, а снижение тактовой частоты процессора не дает устройству самопроизвольно отключаться.
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