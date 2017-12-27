HeadHunter купит старейший в России сервис по поиску работы

Резюме пользователей job.ru после завершения сделки будут перемещены в систему HH

Андрей Махонин / Ведомости

HeadHunter объявил о заключении сделки по покупке старейшего на рынке сервиса по поиску работы и подбору персонала Job.ru. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца января 2018 г., говорится в пресс-релизе HeadHunter. Сумма сделки не разглашается.

На job.ru уже появилось сообщение о закрытии сайта. Работодателям и соискателям предлагают перейти на сайт HeadHunter. Резюме пользователей job.ru после завершения сделки будут перемещены в систему HeadHunter.

«Решение акционеров "Пронто Медиа" прекратить дальнейшее развитие всех интернет-активов в России дало нам возможность приобрести часть активов Job.ru, в которых мы увидели наибольшую ценность для компании и наших клиентов», - прокомментировал сделку генеральный директор HeadHunter Михаил Жуков.

В ноябре компания Trader Media East (TME), единственный владелец сайтов job.ru и irr.ru («Из рук в руки»), сообщила, что сайты будут закрыты. Компания рассматривала возможность передачи бизнеса потенциальным инвесторам, но не смогла договориться с ними.

Trader Media East принадлежит турецкой медиагруппе Dogan Yayin. Компании специализируются на выпуске классифайдов (издания с большим количеством частных объявлений). Единственный актив TME – это компания «Пронто медиа холдинг», которой принадлежат сайты irr.ru, job.ru и другие онлайн-площадки с объявлениями.

В последних рейтингах Mediascope аудитория irr.ru и job.ru не указана. По состоянию на 30 сентября 2017 г. консолидированная выручка компании «Пронто медиа холдинг» составила $5,8 млн при убытке в $19,6 млн.

HeadHunter работает в сфере интернет-рекрутмента с 2000 г. Ресурс доступен в России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Узбекистане и Киргизии. По данным SimilarWeb, HeadHunter находится на третьем месте в мире по популярности среди сайтов, созданных для поиска работы и сотрудников.