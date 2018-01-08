Telegram может привлечь $500 млн на ICO

Reuters



Мессенджер Telegram намерен привлечь на предварительном ICO (initial coin offering – первичное размещение криптовалют) $500 млн, сообщает TechCrunch со ссылкой на собственные источники. О таком намерении Telegram известно и собеседнику «Ведомостей», знакомому с так называемым white paper (документ, описывающий будущее ICO) мессенджера. Ему также известно, что Telegram может зарезервировать около 4% выпуска для собственных сотрудников.

ICO может состояться в марте, пишет TechCrunch.

По данным TechCrunch, цель Telegram – финансировать создание собственной блокчейн-платформы и криптовалюты. Последняя позвоит мессенджеру не зависеть от правительств или банков. Это размещение будет пользоваться спросом, уверен TechCrunch: в отличие от множества стартапов, проводящих ICO, сейчас речь идет об уже набравшем популярность мессенджере. Новая криптовалюта может получить название Gram, пишет TechCrunch и подтверждает собеседник «Ведомостей».

ICO - это особый вид сбора средств компанией с использованием криптовалют. ICO созвучно первичному размещению акций (IPO, initial public offering) и одновременно напоминает механизм краудфайндинга. В обмен на биткойны или эфириумы вкладчики получают от компании токены – криптовалюту, которую можно обменять на продукт компании, проводящей ICO.

Сперва, на стадии pre-ICO, Telegram предложит свои токены ограниченному кругу инвесторов, а затем и более широкому кругу частных инвесторов, пишем TechCrunch. По данным издания, на предварительной стадии минимальное вложение может составить $20 млн (если они не входят в ближайшее окружение основателя Telegram Павла Дурова). Причем мессенджер может требовать инвестиций не в криптовалюте, а в реальной фиатной валюте, например, долларах США.