Telegram может привлечь $500 млн на ICO
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Мессенджер Telegram намерен привлечь на предварительном ICO (initial coin offering – первичное размещение криптовалют) $500 млн, сообщает TechCrunch со ссылкой на собственные источники. О таком намерении Telegram известно и собеседнику «Ведомостей», знакомому с так называемым white paper (документ, описывающий будущее ICO) мессенджера. Ему также известно, что Telegram может зарезервировать около 4% выпуска для собственных сотрудников.
ICO может состояться в марте, пишет TechCrunch.
По данным TechCrunch, цель Telegram – финансировать создание собственной блокчейн-платформы и криптовалюты. Последняя позвоит мессенджеру не зависеть от правительств или банков. Это размещение будет пользоваться спросом, уверен TechCrunch: в отличие от множества стартапов, проводящих ICO, сейчас речь идет об уже набравшем популярность мессенджере. Новая криптовалюта может получить название Gram, пишет TechCrunch и подтверждает собеседник «Ведомостей».
ICO - это особый вид сбора средств компанией с использованием криптовалют. ICO созвучно первичному размещению акций (IPO, initial public offering) и одновременно напоминает механизм краудфайндинга. В обмен на биткойны или эфириумы вкладчики получают от компании токены – криптовалюту, которую можно обменять на продукт компании, проводящей ICO.
Сперва, на стадии pre-ICO, Telegram предложит свои токены ограниченному кругу инвесторов, а затем и более широкому кругу частных инвесторов, пишем TechCrunch. По данным издания, на предварительной стадии минимальное вложение может составить $20 млн (если они не входят в ближайшее окружение основателя Telegram Павла Дурова). Причем мессенджер может требовать инвестиций не в криптовалюте, а в реальной фиатной валюте, например, долларах США.