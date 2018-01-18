Технологии
Платный
Екатерина Брызгалова
Медиа
Статья опубликована в № 4489 от 18.01.2018 под заголовком: Измерение увеличивает доходы

У наружной рекламы появится своя «валюта»

Крупнейшие операторы наружной рекламы договорились об измерении аудитории

Russ Outdoor, Gallery, «Лайса», «Дизайнмастер» и TMG подписали меморандум «О создании индустриальной валюты наружной рекламы», представители перечисленных компаний подтвердили это «Ведомостям».

Под термином «индустриальная валюта наружной рекламы» понимается единая система измерений наружной рекламы, говорится в меморандуме, с которым ознакомились «Ведомости». Для измерений аудитории будет разработана методология, базирующаяся на данных о географическом положении щита, о транспортных и пешеходных потоках и т. д. Разработает методику независимая компания. Для этого Национальная ассоциация визуальных коммуникаций создала комитет по медиаизмерениям наружной рекламы.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике