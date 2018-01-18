У наружной рекламы появится своя «валюта»

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Единая валюта должна повысить привлекательность наружной рекламы у рекламодателей Евгений Разумный / Ведомости

Russ Outdoor, Gallery, «Лайса», «Дизайнмастер» и TMG подписали меморандум «О создании индустриальной валюты наружной рекламы», представители перечисленных компаний подтвердили это «Ведомостям».

Под термином «индустриальная валюта наружной рекламы» понимается единая система измерений наружной рекламы, говорится в меморандуме, с которым ознакомились «Ведомости». Для измерений аудитории будет разработана методология, базирующаяся на данных о географическом положении щита, о транспортных и пешеходных потоках и т. д. Разработает методику независимая компания. Для этого Национальная ассоциация визуальных коммуникаций создала комитет по медиаизмерениям наружной рекламы.

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