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Полиция задержала экс-гендиректора бывшего подрядчика метрополитена

Возглавлявшая ранее «Авто селл» Гюля Коган стала фигурантом дела о мошенничестве

Полиция задержала бывшего руководителя рекламного подрядчика Московского метрополитена — экс-гендиректора «Авто селл» Гюлю Коган. Она была задержана в рамках уголовного дела, которое расследует следственный орган СКР по Московскому метрополитену, о хищении средств Московского метрополитена, оно было возбуждено весной 2017 г., рассказал «Ведомостям» источник, близкий к следствию. Мера пресечения будет рассмотрена в суде, сообщил он. Ранее о ее задержании сообщил Life со ссылкой на двух источников в правоохранительных органах. Телефон Коган на момент написания статьи был выключен.

Компания «Авто селл» была аффилирована с холдингом «Гема» Александра Геллера, но затем собственник сменился. В 2011 г. «Авто селл» выиграла торги на право размещать рекламу на станциях и в вагонах метро, пообещав заплатить метрополитену 14 млрд руб. за пять лет. Компании не всегда удавалось привлечь рекламодателей, вагоны пустовали, но «Авто селл» до апреля 2015 г. исправно платила метрополитену по счетам, затем платить перестала. После трехмесячной просрочки платежей метрополитен направил «Авто селл» претензию на выплату долга и штрафа, но ответа не получил, писал ранее «Интерфакс» со ссылкой на постановление о возбуждении дела.

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