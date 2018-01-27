СМИ сообщили об интересе Юрия Мильнера к ICO Telegram

Он намерен вложить по меньшей мере $20 млн в ICO мессенджера, сообщил Recode

Евгений Разумный / Ведомости

Российский миллиардер Юрий Мильнер заинтересовался ICO Telegram и намерен инвестировать по меньшей мере $20 млн, сообщает Recode со ссылкой на источники. Также среди заинтересованных инвесторов оказались Benchmark, Sequoia Capital и Kleiner Perkins Caufield & Byers.

В то же время, по словам источников Recode, компании, которые активно вкладывали в связанные с криптовалютой проекты, – Andreessen Horowitz, Union Square Ventures и Bessemer Venture Partners – не намерены инвестировать в предстоящее ICO.

О намерении Kleiner Perkins Caufield & Byers, Benchmark Capital и Sequoia Capital инвестировать по $20 млн ранее сообщали источники Financial Times.

Юрий Мильнер – основатель Mail.ru Group, которой принадлежит российская социальная сеть «В контакте». Основатель соцсети - Павел Дуров, в 2014 г. продал акции «В контакте», ушел с поста гендиректора компании и сосредоточился на разработке Telegram.

Telegram хочет привлечь $1,2 млрд для развития новой блокчейн-платформы с собственной криптовалютой. У Telegram около 170 млн пользователей. Компания обещает, что с помощью ее блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) предприниматели получат доступ к широкой аудитории пользователей мессенджера. Платежи внутри TON будут совершаться с помощью собственной криптовалюты. Telegram планирует, что TON будет полностью готова к середине 2019 г.

Согласно документам, с которыми ознакомилась FT, в прошлом году бюджет Telegram был равен $70 млн. На сайте компании сказано, что она работает за счет «щедрых пожертвований» Дурова, а получение прибыли «никогда не будет ее конечной целью».

На предварительном этапе Telegram собирает $850 млн, а заявок подано на вчетверо большую сумму, говорил «Ведомостям» участник синдиката инвесторов. Три источника, среди которых человек, безуспешно пытавшийся инвестировать в Telegram, говорили о $3,8 млрд.

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