Telegram заинтересовал крупных инвесторов из Кремниевой долины

У Telegram около 170 млн пользователей Dado Ruvic / Reuters

Ведущие инвесторы из Кремниевой долины стремятся принять участие в первичном размещении криптовалюты (ICO) Telegram. Венчурные фонды Kleiner Perkins Caufield & Byers, Benchmark Capital и Sequoia Capital заявили компании о желании инвестировать в нее по $20 млн, утверждают три источника. Всего Telegram хочет привлечь $1,2 млрд для развития новой блокчейн-платформы с собственной криптовалютой.

Процедура ICO позволяет стартапам привлекать финансирование для блокчейн-проектов, выпуская вместо акций цифровые токены. Инвесторы могут выгодно перепродать эти токены, но рынок ICO практически не регулируется и не обеспечивает защиту инвесторам.

Sequoia и Kleiner отказались от комментариев, а Benchmark не ответил на запросы.

В начале этой недели участник консорциума инвесторов, желающих вложиться в Telegram, рассказывал об ажиотажном спросе на его криптовалюту. На предварительном этапе Telegram собирает $850 млн, а заявок подано на вчетверо большую сумму, говорил он. Три источника, среди которых человек, безуспешно пытавшийся инвестировать в Telegram, говорили о $3,8 млрд.

Утвержденные аллокации (право на покупку определенного количества токенов. – «Ведомости») уже начали продавать, неоднократно слышал сотрудник крупного венчурного фонда: его собеседникам предлагали купить токены с премией в 20–30%.

Книга заявок на предварительное ICO была переподписана настолько, что руководство Telegram отказывалось от некоторых инвестиционных предложений, в том числе от денег из России, рассказывали ранее два человека, знакомых с участниками переговоров.

Интерес со стороны таких известных фондов, которые прежде поддерживали Google, Amazon и другие крупные американские технологические компании, подчеркивает опасения венчурных инвесторов, что многообещающие стартапы обходят традиционные способы привлечения капитала.

У Telegram около 170 млн пользователей. Компания обещает, что с помощью ее блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) предприниматели получат доступ к широкой аудитории пользователей мессенджера. Платежи внутри TON будут совершаться с помощью собственной криптовалюты. Telegram планирует, что TON будет полностью готова к середине 2019 г.

Но некоторые специалисты скептически относятся к амбициям компании Павла Дурова и ее мотивам проведения ICO, учитывая отсутствие источников выручки. Инвестор в криптовалюты из Сан-Франциско, который попросил не называть его имя, решил не принимать участие в ICO, поскольку считает заявления компании «преувеличенными».

Согласно документам, с которыми ознакомилась FT, в прошлом году бюджет Telegram был равен $70 млн. На сайте компании сказано, что она работает за счет «щедрых пожертвований» Дурова, а получение прибыли «никогда не будет ее конечной целью». Однако Telegram пользуется популярностью у сторонников криптовалют. «Это школа Уоррена Баффетта – инвестировать в то, в чем ты разбираешься», - говорит Стивен Нерайофф, один из создателей криптовалюты эфириум (Ethereum).

Перевел Алексей Невельский

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