Александр Мамут купил здание кинотеатра «Пионер»

Мамут объяснял, что «Пионер» для него – не инвестпроект, а «главным образом хобби» Максим Стулов / Ведомости

ООО «Чентромобиле-Пионер» стало победителем аукциона по продаже здания кинотеатра «Пионер» (1119 кв. м), расположенное на Кутузовском проспекте, сказано в протоколе торгов на сайте инвестиционного портала Москвы. «Чентромобиле-Пионер» принадлежит инвесткомпании A&NN Investments Александра Мамута, фирма является арендатором приобретенного здания и управляет расположенным здесь кинотеатром «Пионер». До сих пор здание являлось городской собственностью.

В ходе торгов стартовая цена лота (72,5 млн руб.) выросла на 70% до 123,1 млн руб., следует из документации по торгам. Торги состоялись 31 января.

Кроме «Чентромобиле-Пионера» на здание «Пионера» претендовали еще четыре участника. Двое из них также связаны с Мамутом. Так, заявку подала «Райзинг стар медиа», головная структура сети «Синема парк», которая принадлежит бизнесмену. Еще одним участником торгов был Виктор Лямин, полный тезка единственного владельца ООО «Кинокомпания «Пионер». У этой компании один гендиректор с «Чентромобиле-Пионером» – Мэри Назари, она управляет кинотеатром. Кто стоит еще за двумя участниками торгов - ООО «Люкс» и ООО «Мост», - узнать не удалось. В ЕГРЮЛ зарегистрировано несколько десятков компаний с такими же названиями.

История «Пионера»

Кинотеатр «Пионер» открылся в 1953 г. К 2008 г. муниципальный кинотеатр практически перестал работать. Мамут приобрел «Чентромобиле-Пионер», компанию, владеющую правом аренды этого кинотеатра до 2017 г., за 70 млн руб., писал «Коммерсантъ». В 2017 г. договор аренды был продлен до 2026 г. Еще около $3 млн бизнесмен планировал потратить на реставрацию здания. Мамут объяснял, что «Пионер» для него – не инвестпроект, а «главным образом хобби»: «Есть у меня идея сделать небольшой, на пару залов, уютный кинотеатр, чтобы там все время шло хорошее кино и было живое кафе... Не люблю кинотеатры в торговых центрах, в Москве уюта не дождешься, это можно сделать только самому» (цитата на «Секрет фирмы»).

Назари говорит, что в купленном здании и дальше продолжит действовать кинотеатр. По ее словам, Мамут не рассчитывает в ближайшие годы окупить затраты на приобретение здания: «В целом такие проекты, как отдельно стоящие кинотеатры, то есть кинотеатры, работающие за пределами торговых центров, остаются дотационными. Для нашего акционера «Пионер» прежде всего культурный проект».

В кинотеатре расположены два зала с 84 местами в каждом. Выручка «Чентромобиле-Пионера» в 2016 г., по данным «СПАРК-Интерфакса», выросла до 152 млн руб., кинотеатр стал рентабельным – чистая прибыль компании составила 4 млн руб. (данные за 2017 г. не опубликованы). Арендная ставка за площади «Пионера» с 2017 г. составляет почти 13 млн руб. в год, из которых кинотеатр фактически платит 5 млн руб. Остальная сумма засчитывается городом как частичная компенсация расходов Мамута на реконструкцию здания. Получается, за здание бизнесмен заплатил годовую выручку кинотеатра.

За последние годы власти столицы распродали практически все столичные кинотеатры. Так, в 2014 г. ADG Group заплатила 9,6 млрд руб. за 39 городских кинотеатров, расположенных по всей Москве.

«Пионер» стал единственным кинотеатром в России, который в конце января показал фильм «Смерть Сталина». За два дня до планируемой премьеры этой сатирической комедии британского режиссера Армандо Ианнуччи Минкульт заявил, что отзывает уже выданное прокатное удостоверение на фильм. Чиновники нашли в фильме запрещенную информацию, но какую именно, до сих пор не объяснили. Несмотря на заявление Минкульта, «Пионер» продолжил продавать билеты на картины и потом показал ее. К середине второго дня показа «Пионер» получил уведомление Минкульта о совершении административного правонарушения и необходимости прекратить сеансы «Смерти Сталина». В кинотеатр также пришли сотрудники полиции, прокуратуры и Следственного комитета. На следующий день кинотеатр прекратил показ фильма и в социальных сетях переадресовал все вопросы зрителей в Минкульт.

Мамут также владеет крупнейшей в России сетью кинотеатров, работающей под брендами «Синема парк» и «Формула кино». Эта сеть сразу после заявления Минкультуры сняла «Смерть Сталина» с расписания и не показывала картину.